Barrios de Pie espera "disciplinar" al campo con el renovado Gobierno

Para el dirigente, la administración peronista debería plantearse dos objetivos claros: "Estabilizar la cuestión macroeconómica y avanzar en la redistribución del ingreso". Esto, entendiendo que una mejora en los bolsillos de los trabajadores "no podría lograrse con un estado de inestabilidad", mientras Argentina registra elevados índices de inflación y fluctuaciones en el tipo de cambio. "El requisito para esas variables es recomponer la fortaleza política", opinó.

Ahora, la tensión social, económica y política está en las discrepancias entre el Gobierno y los grandes empresarios del sector agropecuario, principalmente aquellos dedicados a la soja, que se niegan a comercializar su cosecha pretendiendo obtener una cotización más beneficiosa. De hecho, en las últimas horas se calculaba que había unas 22 millones de toneladas sin liquidar. "Es necesario recomponer el poder político para disciplinar a sectores que hoy llevan un proceso de concentración económica. Hay que ponerles un límite", remarcó.

Entonces, ¿Massa es el hombre indicado para controlar a estos sectores? "No sé si es Massa. Lo que ahora hay es mayor cohesión en el Frente de Todos, eso es positivo. Sanjar una etapa de tensión interna. El equilibro de poder es importante. La tarea de limitar la maximización de ganancias es del Gobierno en su conjunto", contestó Menéndez.

La manifestación finalmente no será junto al predio de La Rural

El movimiento Barrios de Pie decidió suspender la marcha planeada para este sábado al predio de La Rural. En cambio, la asamblea presidida por Daniel Menéndez anticipó que marcharán junto a otras organizaciones sociales al Congreso de la Nación.

"Las constantes amenazas realizadas por una buena cantidad de personas nos obligan a asumir ese compromiso eterno que tenemos con responsabilidad y sensatez", expresó en un comunicado junto al anuncio. Según Menéndez, desde que llamaron a la movilización a La Rural recibieron "amenazas, insultos y agravios por parte de diferentes personas que acompañan a los grandes productores agropecuarios".

A su vez, dijo que la SRA "no puede más que destilar odio y amenazas a quienes solo desean ejercer su derecho constitucional a la protesta".

El miércoles, Menéndez tuvo un encuentro con el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro. La reunión tuvo como motivo ponderar la posibilidad de disturbios con la Policía y los productores en La Rural.

Barrios de Pie se aleja de la CTEP y la CCC Movilización de Barrios de Pie.

"Proceso de extorsión y desestabilización"

Sobre los motivos de la manifestación, Menéndez le dijo a este medio que buscan "impugnar la decisión de 500 familias, paradas sobre silobolsas, aprovechándose de un problema estructural que tiene Argentina". Según el dirigente, "la única fuente de divisas, son los sectores agroexportadores". Frente a ello, insistió en que "están formando un proceso de extorsión y desestabilización para forzar al Gobierno a devaluar".

Para Menéndez, "si Argentina devalúa [más], se produciría una inestabilidad social muy grande". Y acotó: "Más allá del rechazo del agro a una política del Gobierno, agreden a por lo menos el 90 % de la población que vive en pesos".

La Rural.jpg Segun Daniel Menéndez, el cambio se debe a las amenazas del sector agropecuario.

Menéndez, dirigente social que reclama y funcionario, al mismo tiempo

Para concluir la entrevista, Ámbito le preguntó al funcionario cómo maneja su doble función: dirigir un movimiento social que constantemente le reclama al Estado más gasto público, y ser parte del Gobierno, en simultáneo. "Para nosotros no es estar en dos lados del mostrador. El Estado no es un mostrador, hay que transformarlo y llenarlo de militancia popular. No vivimos ninguna contradicción", contestó.

Y finalizó: "Soy oficialista, si no lo fuera, me debería ir del Gobierno. Tengo mucha confianza en el oficialismo, en que podamos resolver las diferencias y sacar al país adelante".