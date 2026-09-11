Base Naval Integrada: Pablo Quirno y Carlos Presti viajan a Tierra del Fuego para acelerar una obra estratégica en el Atlántico Sur

El canciller y el ministro de Defensa viajarán recorrerán el predio de la futura Base Naval Integrada para avanzar con la reactivación del proyecto. La obra apunta a convertir a la provincia en un polo logístico clave.

El Gobierno nacional buscará acelerar la construcción de la Base Naval Integrada de Ushuaia , un proyecto considerado estratégico para fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur y ampliar las capacidades logísticas, operativas y científicas vinculadas con la Antártida .

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Con ese objetivo, el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti , viajarán este viernes a Tierra del Fuego para recorrer el terreno donde funcionará la instalación y conocer el estado actual de las obras.

El proyecto demandaría una inversión estimada de entre u$s400 millones y u$s500 millones . La iniciativa se encuentra además vinculada con una nueva medida destinada a las compañías que operen sin autorización del Gobierno argentino en las Islas Malvinas .

La visita de Quirno y Presti tendrá como uno de sus principales objetivos acelerar los plazos de ejecución y retomar definitivamente los trabajos que comenzaron en 2022 , pero quedaron detenidos durante el primer año de la actual administración.

El Ejecutivo remarcó que la infraestructura no tendrá como finalidad central una función militar ofensiva , sino que estará orientada a consolidar un centro estratégico para las operaciones argentinas en la región.

La base naval en Usuahia busca fortalecer la presencia en el Atlántico Sur. NASA

“Esta base no tiene un carácter bélico, sino que funcionará como el polo logístico más importante del Atlántico Sur y servirá de apoyo operativo y científico para nuestra proyección geopolítica hacia la Antártida”, explicó el vocero presidencial, Adrián Ravier.

La intención oficial es que Ushuaia adquiera un papel central como puerta de entrada a la Antártida y como plataforma logística para las actividades argentinas en el Atlántico Sur.

Cómo será la agenda de Quirno y Presti en Ushuaia

Los funcionarios tienen previsto partir a las 6:30 desde el Aeropuerto Militar de Aeroparque rumbo a Ushuaia, a bordo de un avión Embraer RJ de la Fuerza Aérea.

La delegación también estará integrada por el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, almirante Marcelo Dalle Nogare, y el jefe del Estado Mayor General de la Armada, almirante Juan Carlos Romay.

A ellos se sumarán los diputados nacionales de La Libertad Avanza por Tierra del Fuego Miguel Rodríguez y Santiago Pauli, además de los senadores nacionales del mismo espacio Agustín Coto y Belén Monte de Oca.

Una vez en la provincia, la comitiva será recibida por el gobernador fueguino, Gustavo Melella, según confirmó el propio mandatario.

El encuentro despertó expectativa política debido a la distante relación que mantuvieron el Gobierno nacional y la administración fueguina durante los últimos tres años.

Al llegar al predio de la Base Naval Integrada, las autoridades participarán de una exposición sobre la estrategia argentina en el Atlántico Sur, las Islas Malvinas y la proyección antártica.

Posteriormente, recorrerán las instalaciones junto con especialistas técnicos, quienes explicarán el estado actual del proyecto y los trabajos necesarios para avanzar con su construcción. Después de un almuerzo y de visitar otros sitios de interés, la delegación emprenderá el regreso a la Ciudad de Buenos Aires.

Una inversión de hasta u$s500 millones y el desafío del financiamiento

Uno de los principales interrogantes alrededor de la reactivación de la obra será su financiamiento. El costo total estimado se encuentra entre u$s400 millones y u$s500 millones.

El Gobierno ya realizó una reasignación presupuestaria de u$s142 millones mediante una modificación publicada en el Boletín Oficial para avanzar con la Base Naval Integrada.

Sin embargo, los fondos asignados representan aproximadamente el 30% del costo final calculado para completar el proyecto.

El Poder Ejecutivo deberá definir, por lo tanto, cómo financiará el 70% restante para garantizar la continuidad de los trabajos y cumplir con los plazos que pretende acelerar.

La visita de Quirno y Presti buscará marcar el relanzamiento de una obra que el Gobierno considera estratégica para reforzar la capacidad logística argentina en el Atlántico Sur, sostener la actividad científica y operativa en la Antártida y profundizar la presencia nacional en una región atravesada por la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas.