Habrá clases los sábados en Tierra del Fuego: el Ministerio de Educación confirmó la medida obligatoria hasta fin de año

La provincia implementó jornadas escolares los sábados, para alumnos de dos escuelas afectadas por interrupciones de la presencialidad.

Las jornadas extraordinarias se realizarán los sábados de 10 a 12 y alcanzarán a estudiantes de dos escuelas de Tierra del Fuego hasta diciembre.

El Ministerio de Educación de Tierra del Fuego puso en marcha un dispositivo extraordinario para ampliar el tiempo de enseñanza durante la última parte del ciclo lectivo 2026. La iniciativa contempla jornadas presenciales obligatorias los sábados, para estudiantes de establecimientos que atravesaron períodos prolongados sin actividad habitual.

La disposición comenzó a aplicarse el 29 de agosto y continuará hasta el 12 de diciembre de 2026 . En esta primera etapa, la medida alcanza a alumnos de 1° a 6° año de la Escuela Provincial N° 19 “Primera Legislatura” , de Río Grande, y de la Escuela Provincial N° 24 “Juan Ruiz Galán” , de Ushuaia.

Las jornadas extraordinarias fueron establecidas para los estudiantes de las escuelas provinciales N° 19 y N° 24 , dos instituciones que registraron interrupciones prolongadas de la presencialidad durante el año. El esquema apunta a recuperar parte del tiempo pedagógico que no pudo desarrollarse con normalidad.

De acuerdo con la disposición educativa, la asistencia se realizará todos los sábados de 10 a 12 . La propuesta estará dirigida a los alumnos de 1° a 6° año incluidos en el dispositivo y tendrá carácter obligatorio durante el período definido por las autoridades.

El cronograma se extenderá desde el 29 de agosto, hasta el 12 de diciembre de 2026 . Por el momento, no se trata de una modificación general del calendario para todas las instituciones de la provincia, sino de una intervención focalizada en los establecimientos alcanzados por la resolución.

Objetivos pedagógicos: el plan para reforzar contenidos antes de que termine el ciclo lectivo

El programa tiene como finalidad compensar las horas de enseñanza perdidas y generar nuevas instancias de trabajo con los estudiantes, antes del cierre del año escolar. La estrategia busca evitar que las interrupciones acumuladas tengan un impacto mayor sobre la continuidad educativa.

Durante las jornadas se priorizarán contenidos de Prácticas del Lenguaje y Matemática, áreas consideradas centrales para consolidar aprendizajes. El trabajo de los sábados permitirá sumar horas de acompañamiento y fortalecer aquellos saberes que requieran mayor profundización.

La iniciativa se encuentra vinculada con el Dispositivo de Avance en los Aprendizajes (DAA) y con el Plan de Compensación Pedagógica “Ampliación del tiempo efectivo de enseñanza presencial”. El objetivo general es sostener las trayectorias escolares y favorecer la recuperación de aprendizajes en los grupos afectados.

Qué pasará con las faltas y la asistencia durante las jornadas de los sábados

Al tratarse de una propuesta de carácter obligatorio, los estudiantes alcanzados por la medida deberán concurrir a las actividades previstas durante los sábados establecidos en el cronograma. La disposición no funciona como una propuesta optativa para quienes deseen sumar horas de estudio.

La asistencia forma parte del esquema extraordinario diseñado por el Ministerio de Educación provincial para recuperar tiempo pedagógico. Por ese motivo, las jornadas deben incorporarse al funcionamiento escolar de los grupos incluidos, mientras permanezca vigente la medida.

La aplicación se limitará a los estudiantes de las dos instituciones contempladas en esta etapa. Así, no todos los alumnos de Tierra del Fuego deberán asistir a clases los sábados, sino únicamente quienes integran los establecimientos y niveles alcanzados por el dispositivo hasta el 12 de diciembre.