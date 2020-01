Desde la UCR pidieron que se tenga en cuenta la paridad de género en los nuevos billetes

La diputada radical Josefina Mendoza solicitó este martes a las autoridades del Banco Central que se tenga en cuenta la paridad de género en la impresión de nuevos billetes. “Que ser mujer valga en Argentina”, es el lema de su campaña.

“Si bien considero que no es prioridad quiénes estarán en los billetes en este contexto económico y social del país y sí lo es el hecho de cómo se van a repartir estos, si con criterio federal o no, por ejemplo, tomada la decisión de imprimir nuevos billetes me parece central que se tenga en cuenta a la mujer”, expresó Mendoza.

“En la historia del país se imprimieron miles de billetes con muchos rostros y hasta animales, pero solo un billete con rostro de mujer, esto forma parte de la matriz cultural de nuestro país y de a poco hay que modificar y estar acorde a los tiempos que corren”, señaló la diputada.

“Tenemos mujeres argentinas –continuó- que han hecho historia en distintos ámbitos como la política, la cultura, el arte, la ciencia y muchas áreas más. Debemos visibilizarlas y mostrar orgullosos nuestro capital humano e histórico femenino”.

“La mujeres estamos haciendo historia ahora, pero hay muchas que sentaron las bases, por eso les solicité a las autoridades del BCRA que tengan en cuenta la paridad de género al momento de imprimir y que para que sea de la mejor forma posible, trabajen coordinadamente con el nuevo Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad que creó esta gestión”, culminó Josefina Mendoza, quien fue la primera mujer en presidir la Federación Universitaria Argentina en sus más de 100 años de existencia.