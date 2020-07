Bloque peronista porteño replica por grieta

La bancada, que conduce Claudio Ferreño, manifestó que “en esta crisis sanitaria que se ha cobrado más de medio millón de vidas en todo el planeta, aparece un sector de la oposición que ocupó lugares de poder durante el Gobierno anterior, que hoy no tiene responsabilidades en la función pública y que pasa sus días de aislamiento realizando maniobras para no caer en el olvido de los medios de comunicación. Un sector que desborda de reuniones virtuales y entrevistas televisivas, pero que no ha demostrado ni un gesto de sensibilidad frente a los que más sufren los embates de la pandemia” y que “desde la comodidad de su hogar de manera totalmente irresponsable e ignorante dice que no hay que encerrar a la gente, sino que hay que encerrar al virus” y que “critica cada medida, que sólo busca profundizar la grieta porque no importa cuál sea la decisión política que tome el Gobierno, siempre estará en contra ya que decidió hacer política desde el odio”.