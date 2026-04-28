Transporte en crisis en el AMBA: las empresas se reunirán con autoridades del Gobierno tras declarar la emergencia

Según afirmaron, mantendrán un encuentro con la Secretaría de Transporte de la Nación. Denuncian deudas millonarias y un fuerte incremento de los costos.

Las principales cámaras empresarias del transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) avanzan en un escenario crítico y mantendrán este jueves un encuentro con funcionarios de la Secretaría de Transporte de la Nación , ahora encabezada por Mariano Plencovich , luego de declarar al sector en estado de emergencia .

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Hasta el momento, desde el sector advierten que no obtuvieron precisiones ni del Gobierno Nacional ni de la Provincia de Buenos Aires respecto de cómo se afrontarán los incrementos en los costos operativos , especialmente el impacto del precio del gasoil.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, el vocero de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP) , Adrián Noriega , explicó que la reunión ya estaba pautada previamente a los cambios en el área de Transporte, que incluyeron la salida de Fernando Herrmann y la llegada de nuevas autoridades tras la renuncia de Carlos Frugoni .

“Hasta el momento, no recibimos ningún cambio, más allá de que oficialmente ayer, a última hora, se conoció el decreto de nombramiento de Plenkovich", declaró.

"Desconocemos quienes estarán presentes, nunca nos anticipan quienes van a participar. Las que sí van a estar son todas las cámaras convocadas”, afirmó.

Desde las empresas aclararon que, aunque el encuentro fue convocado por la Secretaría, no está garantizada la presencia del titular del organismo, ya que en ocasiones anteriores las reuniones fueron encabezadas por otros funcionarios.

Deudas millonarias y costos en aumento

Las cámaras empresarias señalaron que la falta de definiciones se da en un contexto donde persisten importantes compromisos pendientes. Según indicaron, el Estado adeuda más de $128.000 millones en concepto de compensaciones.

A su vez, remarcaron que el sector sostuvo la operación del servicio mediante un fuerte esfuerzo financiero y operativo, pese a la suba constante de los costos, lo que profundizó la fragilidad del sistema.

Advertencias sobre el transporte

De cara al encuentro, las empresas esperan obtener respuestas “concretas, inmediatas y verificables” sobre los mecanismos de actualización de costos y los plazos de pago.

En ese marco, advirtieron que la continuidad del servicio está en riesgo si no se alcanza una solución en el corto plazo.

“Las empresas reiteran su compromiso con la continuidad del servicio público, pero advierten que la actual situación resulta insostenible. De no mediar definiciones satisfactorias en el corto plazo, se verán en la necesidad de profundizar las medidas de racionalización de los servicios, con el inevitable impacto que ello tendrá sobre la normal prestación”, concluyeron.

El transporte público en el AMBA atraviesa así un momento de alta tensión, con empresas que reclaman previsibilidad y financiamiento frente a una estructura de costos en alza y sin certezas sobre cómo sostener el servicio en las condiciones actuales.