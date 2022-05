Duro discurso de Bregman contra la Boleta Única: Pepín Rodríguez, aportantes truchos y chicana a Massa

Como la propuesta no obtuvo los dos tercios necesarios para ser tratada sobre tablas, ya que no tenía dictamen de comisión, la oposición, que logró reunir 132 votos, emplazó al oficialismo a que constituya a la comisión de asuntos Constitucionales para su tratamiento a la brevedad.

“El espectáculo que viene dando este Congreso en estos meses, para nosotros es bastante triste. Una rosca interminable alrededor del Consejo de la Magistratura, la Corte Suprema y, ahora, Boleta única", arrancó diciendo la legisladora Bregman, para agregar que "las prioridades del debate están en lo que le interesa a la dirigencia política. Queremos discutir otra cosa, porque la situación social en este país es crítica". "Nos traen a este debate a fuerza de empujones y editoriales y a nosotros eso no nos va a correr", continuó.

Diputada Bregman, Myriam - Sesión Especial 5-05-2022 - OT

Bregman aclaró, sin embargo, que las fuerzas de izquierda "muchas veces hemos sido muy perjudicadas por el sistema vigente. Muy perjudicadas por las trampas y engaños del sistema vigente. Ahora nos vienen a dar clase de moral candidatos y candidatas que parece que nunca vieron un puntero”.

En este sentido, consideró que la Boleta Única de papel no es un tema para discutir de forma aislada. "Lo voy a fundamentar: Pepín Rodríguez Simón, segundo en la lista de Juntas por el Cambio al Parlasur, no lo van a ver más; se fue, se escondió, no está. No se ve más en este tipo de boleta. ¿No vamos a discutir qué pasa con los monstruos que esconden en las boletas?".

Luego continuó con sus críticas al sistema: "¿No les parece casualidad que en Rosario empezaron a actores y actrices famosas para poner en el cuadradito de un milímetro? No, no es casualidad".

"El sistema lleva a que, si no se discute con otras reformas integrales, lo que ves es una cosa de un centímetro. Llegaron a repartir lupa en algunos lugares”, sentenció.

Además, indicó que "es mentira" que el sistema ahorra dinero. "Promociona el desdoblamiento de las elecciones", explicó.

"Acá no estamos discutiendo terminar con las múltiples trampas que hay en las provincias. Mi compañero Alejandro Vilca me recordaba las elecciones de Tucumán en 2019 con 18 mil candidatos, 2 mil boletas oficializadas. ¿Me dicen de qué tamaño va a ser la boleta única papel? ¿Qué va a ser una frazada? ¿Cómo van a meter dos mil boletas oficializadas ahí adentro? ¿Les parece que en tres minutos se puede discutir esto?”, continuó Bregman.

También tuvo tiempo para una chicana al titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. "Gerardo Morales, lo llevó a usted y a Macri en la boleta (como candidatos a presidente). ¿Cómo hace el elector con (una foto de un centímetro), lo quiere votar a usted presidente, cómo hace para no confundirlo con Macri. Imposible, no pueden, se hubiesen equivocado, yo creo que habría que pensarlo un poco mejor".

Más adelente se quejó que durante el macrismo se hayan recortado los espacios publicitarios para los partidos políticos. "De 10% nos bajaron a 5%, cediendo al enorme lobby que había. Les parece que se puede sin espacios publicitarios suficientes ir a una boleta única, donde lo único que se ve con suerte es el primer candidato, con suerte y con lupa", recordó.

Por último, agregó que no se puede discutir la boleta única sin debatir el "piso proscriptivo del 3%". "Las campañas electorales deben estar financiadas por el Estado”, dijo y cerró: “No me hablen de transparencia los que tienen aportantes truchos y tienen que dar explicaciones ante la Justicia”.