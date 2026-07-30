El gobierno de Javier Milei disolvió el Coro Nacional de Niños y lo reemplaza con una nueva formación + Agregar ámbito en









La decisión fue oficializada por decreto y elimina una agrupación estatal creada en 1967. En su lugar, la Secretaría de Cultura deberá poner en marcha un programa destinado a la formación y promoción artística de niños y adolescentes.

El Gobierno aclaró que la eliminación del Coro Nacional de Niños no implica abandonar las políticas de promoción y formación artística infantil y juvenil

El Gobierno dispuso la disolución del Coro Nacional de Niños, una agrupación artística que integraba la estructura del Estado desde 1967, y ordenó la creación de un nuevo programa de formación destinado a niños y adolescentes.

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La medida fue oficializada mediante el Decreto 687/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Con la modificación, se introducen cambios en el Decreto 8557/1967, que regulaba la integración del Coro Nacional. La nueva redacción mantiene únicamente al Coro Polifónico Mixto dentro de la estructura de la Secretaría de Cultura y deja sin efecto la continuidad del Coro Nacional de Niños.

En los fundamentos de la norma, el Poder Ejecutivo explicó que, tras una revisión de las políticas vinculadas con la promoción y la formación artística de niños y jóvenes, la Secretaría de Cultura concluyó que los objetivos que dieron origen al Coro Nacional de Niños pueden alcanzarse mediante programas de formación, perfeccionamiento y desarrollo artístico de mayor alcance.

Según sostiene el decreto, este nuevo esquema permitirá ampliar la participación de niños y adolescentes de todo el país en instancias de formación artística y favorecer una distribución más federal de las oportunidades culturales.

En ese marco, la normativa instruye a la Secretaría de Cultura a crear un Programa de Formación Artística destinado a niños y adolescentes, con fines de formación y promoción cultural. El decreto, sin embargo, no precisa cómo funcionará el nuevo programa, cuál será su modalidad de implementación, cuántos participantes tendrá ni cuándo comenzará a funcionar. Tampoco introduce modificaciones en el funcionamiento del Coro Polifónico Mixto. El Gobierno aclaró además que la eliminación del Coro Nacional de Niños no implica abandonar las políticas de promoción y formación artística infantil y juvenil, sino adecuar los mecanismos institucionales mediante los cuales esos objetivos serán implementados por la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación. De acuerdo con lo establecido en el decreto, la medida entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.