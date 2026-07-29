Cuándo y a qué hora será la cadena nacional de Javier Milei para anunciar la reforma del BCRA

El Presidente explicará los cambios de la Carta Orgánica, que incluyen límites para la emisión monetaria y mayor autonomía frente al Ejecutivo.

El objetivo de la reforma es que el BCRA priorice la estabilidad monetaria.

Mañana Javier Milei anunciará por cadena nacional los principales lineamientos del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) .

El mensaje presidencial será desde el Salón Blanco de la Casa Rosada y estará centrado en explicar los cambios que el Ejecutivo pretende enviar al Congreso durante el segundo semestre del año.

La propuesta busca modificar el funcionamiento de la autoridad monetaria y establecer nuevas reglas para evitar que el organismo financie el déficit fiscal mediante emisión de dinero.

El objetivo principal de la iniciativa es modificar Carta Orgánica del BCRA . La Ley 24.144 , sancionada en 1992, determina cuáles son las facultades, atribuciones y límites de la entidad. Entre otros aspectos, regula la política monetaria, la administración de reservas , la supervisión del sistema financiero y su relación con el Tesoro Nacional.

Actualmente, establece que la institución debe promover la estabilidad monetaria y financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social . Ese esquema fue incorporado durante la reforma de 2012 , impulsada durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner .

El Ejecutivo busca reemplazar ese mandato por uno más específico: que la principal función sea preservar el valor de la moneda.

Desde la Casa Rosada sostienen que la multiplicidad de objetivos permitió que la autoridad monetaria tuviera mayor margen para emitir dinero y asistir financieramente al Gobierno para cubrir el gasto público. Para la administración Milei, esa fue una de las causas principales de las crisis inflacionarias que atravesó el país durante las últimas décadas.

El proyecto plantea eliminar transferencia de utilidades contables o "ficticias" del BCRA al Tesoro (salvo en casos excepcionales, como escenarios de deflación) y el uso de letras intransferibles.

Javier Milei y Demián Reidel publicaron un trabajo que busca darle sustento formal a la agenda de desregulación y a la llamada cultura del trabajo.

Otro eje será reforzar la independencia institucional frente al Ejecutivo. Para eso, prevé endurecer las condiciones para remover al presidente y a los directores de la entidad. La intención es evitar que los gobiernos puedan modificar la conducción del organismo por motivos políticos o utilizarlo para financiar sus programas económicos.

También se analiza incorporar sanciones para los funcionarios que autoricen mecanismos de emisión monetaria considerados incompatibles con las nuevas reglas.

La propuesta está siendo trabajado por el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo; el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, dirigido por Federico Sturzenegger; y el presidente del BCRA, Santiago Bausili.

Dentro del oficialismo, tomaron como referencia la legislación del Banco Central de Perú, al cual establece como objetivo principal preservar la estabilidad de precios y limita la posibilidad de que la entidad financie directamente al Estado.

Cuándo será la cadena nacional de Javier Milei

Javier Milei realizará la cadena nacional este jueves a las 20 para presentar los principales lineamientos del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

La transmisión será grabada previamente y tendrá como escenario el Salón Blanco de la Casa Rosada, con la presencia de integrantes del equipo económico que participaron en la elaboración de la iniciativa.

La confirmación fue realizada por el vocero presidencial, Adrián Ravier, durante su habitual conferencia de prensa. "Es un tema fundamental para este Gobierno porque el principal mandato que nos han dado tiene que ver con bajar la inflación. Estos cambios en la Carta Orgánica atacan este flagelo que ha condenado a la Argentina y a los argentinos durante demasiado tiempo", detalló.

Tras el mensaje, el proyecto será enviado al Congreso. Según anticipó el Gobierno, la iniciativa ingresará por la Cámara de Diputados el próximo martes, una vez finalizado el receso invernal.