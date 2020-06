Con la prórroga, la cuarentena habrá ocupado todo un trimestre

Alberto ocupa el centro frente a la postura aperturista de la Ciudad de Buenos Aires y la política restrictiva de la provincia de Buenos Aires. Luego de almorzar en Olivos junto a Roberto Lavagna, el Presidente recibió ayer a Horacio Rodríguez Larreta, en el marco del contacto permanente que mantienen por la evolución de la pandemia en el distrito, para evaluar gestos de oxigenación social como permisos para salir a correr en horarios determinados, apertura de comercios de indumentaria y calzado así como la extensión de los paseos familiares a los dos días del fin de semana. Por su parte, Kicillof -quien compartió ayer al mediodía un acto con Fernández en Campana- se reunió a las 17 con el comité de expertos que lo asesora para analizar la situación epidemiológica en territorio bonaerense y la continuidad del aislamiento social. El Presidente buscará repetir el formato del anuncio en Olivos junto al jefe de Gobierno porteño y al gobernador de Buenos Aires pero antes advirtió que “se está en una etapa en la que no hay experiencia en cuanto a qué pasa en los barrios populares”, los lugares que concentran la atención principalmente de Rodríguez Larreta y Kicillof. Sin embargo, al menos en la Capital Federal, la tasa de contagios es ya más elevada en barrios de clase media que en las villas de Retiro y en la 1-11-14.

“Estamos haciendo nuestro propio protocolo porque no hay antecedentes; los de los países cercanos, que no voy a mencionar, no son buenos antecedentes a seguir”, dijo Fernández a una radio, donde analizó los casos de contagios en los barrios porteños Padre Mugica y Padre Ricciardelli, y la Villa Azul, en el sur del Gran Buenos Aires.

“Vamos a tener que prestarle mucha atención a lo que ocurre allí y buscar en la calidad científica argentina y en el ingenio argentino para resolver” los contagios, insistió el jefe de Estado. El Presidente analizó que países como España, Francia e Italia “pagaron un alto costo por la no experiencia” frente a la Covid-19 apenas estalló la pandemia, pero destacó que las decisiones de esos gobiernos para atender la emergencia lo “ayudaron mucho” a la hora de adoptar resoluciones.

El lunes en Casa Rosada, Santiago Cafiero había encabezado una cumbre interjurisdiccional con los gabinetes de Ciudad y Provincia donde se analizó la situación de la Ciudad de Buenos Aires particularmente y el funcionamiento de las actividades que se fueron habilitando. A partir del próximo lunes, cuando comience una nueva fase del aislamiento, Trenes Argentinos ya tendrá disponible el sistema de reserva previa para los usuarios del ramal Tigre de la línea ferroviaria Mitre con el objetivo de familiarizarlos con esta nueva modalidad. Según informó la empresa, el sistema “Reservá tu tren”, permitirá que las personas que efectúan tareas esenciales durante el aislamiento por coronavirus puedan reservar un lugar en el tren y viajar respetando el distanciamiento social.

Las reservas funcionarán para el horario pico de la mañana -de 6 a 10- “para los servicios que lleguen a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tiene como objetivo administrar la demanda para cuidar la salud de los pasajeros y pasajeras y de nuestros trabajadores”, informó Trenes Argentinos. “Lo que estamos haciendo hoy es comunicando a todos los usuarios del ramal Tigre de línea Mitre que podrán iniciar descargas y consultas a partir de la página de Trenes Argentinos para familiarizarse con este sistema de reserva previa que va a entrar en vigencia a partir del lunes próximo”, dijo Martín Marinucci, titular de Trenes Argentinos.