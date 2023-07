Bullrich y la contradicción en su spot: usó imagen de un documental sobre la pobreza en 2019

Corrupción, mafias y oficialismo, los ejes del spot de Bullrich

En el video, la exministra de Seguridad se presenta bajo el lema "La fuerza del cambio": "Si estuviéramos en un país normal, tal vez alcanzaría con un buen administrador o un teórico de la economía, pero no estamos viviendo en un país normal, estamos en esta Argentina. Acá nada es como debería ser y va a faltar mucha fuerza para recuperar el orden que perdimos".

bullrich patricia.jpg Patricia Bullrich, precandidata presidencial. Télam

El discurso de campaña de la titular del PRO se centra en la inseguridad, la corrupción y los distintos dirigentes que forman parte del oficialismo. "Fuerza, porque el diálogo no saca a los narcos de Rosario, porque la corrupción no se termina por consenso, porque no se acuerda con las mafias. Fuerza porque a las cajas y a los privilegios nunca se los suelta negociando. Fuerza porque el mejor plan del mundo va a tener que defenderse, más que en la teoría económica, en la calle", señala.