Se conoció el primer spot de Patricia Bullrich: "No estamos viviendo en un país normal"

Patricia Bullrich , precandidata presidencial de Juntos por el Cambio que participará de las próximas Elecciones 2023 , lanzó su primer spot de campaña de cara a las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto: "No estamos viviendo en un país normal".

En el video, viralizado a través de las distintas redes sociales, la exministra de Seguridad se presenta bajo el lema "La fuerza del cambio": "Si estuviéramos en un país normal, tal vez alcanzaría con un buen administrador o un teórico de la economía, pero no estamos viviendo en un país normal, estamos en esta Argentina . Acá nada es como debería ser y va a faltar mucha fuerza para recuperar el orden que perdimos".

El discurso de campaña de la titular del PRO se centra en la inseguridad, la corrupción y los distintos dirigentes que forman parte del oficialismo. "Fuerza, porque el diálogo no saca a los narcos de Rosario, porque la corrupción no se termina por consenso, porque no se acuerda con las mafias. Fuerza porque a las cajas y a los privilegios nunca se los suelta negociando. Fuerza porque el mejor plan del mundo va a tener que defenderse, más que en la teoría económica, en la calle", señala.