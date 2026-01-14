Nación y Ciudad firmaron acuerdo para traspasar pabellones de la cárcel de Marcos Paz y desalojar Devoto

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y su par de CABA, Horacio Giménez, suscribieron un acta de entendimiento que pone plazos a la entrega de las instalaciones construidas por CABA. En paralelo, siguen negociando por la transferencia de competencias penitenciarias.

El Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires suscribieron un acuerdo para la entrega a la órbita de Nación de las instalaciones que CABA está construyendo en el predio de la cárcel federal de Marcos Paz , en la localidad bonaerense. El plazo estipulado para el traspaso, según el acta firmada, es el primer cuatrimestre de este año y permitirá desalojar Devoto. Mientras tanto, siguen las negociaciones por las transferencias de las competencias penitenciarias .

La rúbrica se llevó a cabo esta semana, pero se dio a conocer recién este miércoles por parte de las autoridades porteñas. De la firma participaron la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el ministro de Seguridad de la Ciudad, Horacio Giménez, en representación del jefe de Gobierno, Jorge Macri.

“El acuerdo se rubricó esta semana y decidimos comunicarlo hoy junto con la visita a Jorge (Macri) a Marcos Paz para supervisar el avance de las obras”, informaron fuentes del gobierno porteño a Ámbito . Respecto a la evolución de la obra, aclararon: “ La cárcel está casi lista, terminada en un 95%”.

Desde CABA aseguran que la culminación de las nuevas instalaciones en Marcos Paz permitirá “ordenar el alojamiento de personas privadas de la libertad, descomprimir la cantidad de presos alojados en comisarías y fortalecer la capacidad operativa del Servicio Penitenciario Federal” .

Una vez concluidas las tareas, la penitenciaría tendrá capacidad para 2.240 presos. El objetivo de la ampliación es trasladar los detenidos que actualmente están alojados en la cárcel de Villa Devoto, tal como establecen los convenios firmados entre las dos jurisdicciones en marzo y agosto de 2018.

“Se va a desalojar Devoto”, aclaran desde GCBA, cumpliendo así con un pedido de los vecinos del barrio. Aunque, por el momento, se desconoce que función se le dará al predio en el que se encuentra actualmente la cárcel.

Detenidos en comisarías y las obras en Marcos Paz

Esta mañana, Macri supervisó las obras en el predio de 80 hectáreas del Centro Penitenciario Federal VII de Marcos Paz. “La cárcel de Marcos Paz está casi lista y se la vamos a entregar a la Nación, tal como lo habíamos acordado”, dijo. Durante la recorrida estuvo acompañado por Giménez; el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny y el ministro de Justicia, Gabino Tapia.

jorge macri en marcos paz “La cárcel de Marcos Paz está casi lista y se la vamos a entregar a la Nación, tal como lo habíamos acordado”, dijo Jorge Macri.

Desde el 2024, las autoridades porteñas y Nación vienen trabajando para instrumentar acciones que permitan aumentar la cantidad de plazas de alojamiento disponibles en el Servicio Penitenciario Federal y descomprimir las alcaidías de CABA.

Según cifras oficiales a las que accedió Ámbito, hay 2.291 detenidos en comisarías y alcaidías de la Ciudad de los cuales 409 ya han sido condenados, 430 están imputados y 1.452 están procesados. De ese total también, 1.565 están detenidos por haber cometido delitos contra la propiedad, mientras que 263 están arrestados por delitos contra la integridad. Asimismo, 159 cometieron delitos contra las personas; 122 por delitos contra la administración y 54 por delitos contra la libertad, entre otros delitos.

Respecto a la pena, hay 21 detenidos en comisarías que deben cumplir más de 10 años de condena, mientras que otros 20 aún deben pasar entre 5 y 10 años tras las rejas. El desagregado muestra que 14 personas aún tienen que cumplir de 3 a 5 años más de pena; 26, entre 2 y 3 años más; 31, entre 1 y 2 años más; 22, entre 6 meses y 1 año más y 81 detenidos aún tienen que permanecer en esa condición entre 1 y 6 meses más.

El acuerdo, firmado esta semana, contempla también la posibilidad de ampliar las plazas de alojamiento en el Servicio Penitenciario Federal ante la superpoblación carcelaria, mediante la instalación de espacios modulares dentro de los predios del Complejo Penitenciario Federal IV de Mujeres y de la Unidad 19, en la cárcel de Ezeiza, destinadas al alojamiento permanente de hasta 400 detenidos.

Las tareas de construcción en Marcos Paz estuvieron paralizadas durante cinco años, en medio de los tironeos entre Nación y CABA durante el gobierno de Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta. Se reanudaron recién en diciembre de 2024 como parte de un acuerdo para reducir la superpoblación de las comisarías porteñas.

La obra ocupa 80 hectáreas del complejo penitenciario. La cuarta y última etapa demandó una inversión superior a los $100 mil millones, según detallaron las autoridades. Desde Ciudad señalaron que la inauguración está prevista para marzo de este año.

El nuevo complejo tendrá cuatro unidades con un edificio de administración, uno de programas y servicios para el comando de seguridad interna de la unidad, un área de salud, salas de videoconferencia para internos y profesionales, áreas de visitas, un gimnasio y un sector educativo para talleres de trabajo y capacitación laboral.

Además, comunicaron que contará con un espacio para el distribuidor de raciones alimentarias y un campus determinado por los módulos de alojamiento dividido en cinco sectores independientes con canchas de fútbol y espacios para huertas.

marcos paz Las nuevas instalaciones de la cárcel de Marcos Paz.

Transferencia del Servicio Penitenciario

El traspaso de la cárcel y el cierre de Devoto se encuadra dentro de un plan de CABA para aliviar las comisarías porteñas, donde actualmente se alojan más de dos mil detenidos. Contempla, entre otros puntos, la puesta en marcha del Servicio Penitenciario propio, iniciativa que contó con luz verde de parte de la Legislatura porteña en la última sesión del año.

El texto contempla la creación del Servicio Penitenciario y de Reintegración Social (SPRS), cuyo objetivo es garantizar la custodia de detenidos en conjunto con el impulso de políticas de tratamiento aggiornadas a la actualidad para lograr la reintegración social y reducir la reincidencia.

Junto con la Ley de Ejecución de la Pena, que también se sancionó esa misma jornada por amplia mayoría, apuntan a crear las condiciones para la administración y gestión de los condenados en el ámbito de la justicia porteña, con miras a la transferencia de competencias penitenciarias que CABA negocia con Nación y que permitiría terminar con la superpoblación de comisarías.

Por lo pronto, el acuerdo suscrito esta semana se circunscribe a la entrega de las instalaciones construidas en Marcos Paz. Paralelamente, continúan las negociaciones entre ambas jurisdicciones para el traspaso del Servicio Penitenciario, que vendría de la mano de fondos de parte de Nación.