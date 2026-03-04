CABA: Mahiques se tomó licencia para asumir en Nación y Jorge Macri ya tiene a su reemplazante

El fiscal general porteño no presentará la renuncia, sino que se dispensará de sus tareas durante el tiempo que se desempeñe en Justicia. Será sin goce de haberes. Su reemplazo es una persona de su confianza.

Juan Bautista Mahiques, Fiscal General de CABA, durante la toma de juramento a Javier Martín López Zavaleta cuando asumió como Fiscal General Adjunto en 2019.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , dio vía libre al Fiscal General de CABA, Juan Bautista Mahiques , para que asuma como nuevo ministro de Justicia del gobierno de Javier Milei. Su salida no se hará efectiva a través de una renuncia sino mediante una licencia por tiempo indeterminado. Fuentes de Uspallata confirmaron a Ámbito quién es el elegido por el alcalde para su reemplazo.

Luego de dos años en funciones, Mariano Cúneo Libarona renunció este miércoles a la jefatura ministerial de la cartera de Justicia a la que había llegado por pedido expreso de Javier Milei. Para suplir el hueco en el organigrama nacional, el Presidente -a propuesta de su hermana, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei- ordenó convocar al titular del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad.

"Muchas gracias Mariano por estos más de dos años de incansable trabajo", publicó el mandatario libertario en su cuenta de "X" para confirmar la salida. Y despejó las dudas previas respecto a su reemplazante: "El nuevo Ministro de Justicia es el doctor Juan Bautista Mahiques quien continuará trabajando para hacer grande a la Argentina nuevamente".

Mahiques deberá dejar sus funciones en el Estado porteño para asumir en el Ministerio de Justicia de la Nación . Para eso, con la venia de Macri, firmó una resolución para dispensarse de sus tareas mediante una "licencia extraordinaria" sin goce de haberes a partir del 5 de marzo "mientras dure su designación y/o se produzca la finalización del mandato constitucional como fiscal general".

Quien fuera hasta hoy el jefe de los fiscales porteños asumió su cargo en 2019 luego de que la Legislatura porteña, por 43 votos a favor (Vamos Juntos y aliados) y 11 negativos (peronismo y la izquierda) aprobara el pliego enviado por el jefe de Gobierno de aquel entonces, Horacio Rodríguez Larreta.

Por ley, el mandato fiscal dura siete años, por lo que aún le restan cumplir siete meses, con posibilidad de reelegir. Asimismo, en caso de regresar al ámbito porteño, continuaría desempeñando la función por la que fuera nombrado hasta que el Palacio Legislativo porteño, en acuerdo de más de 40 votos, designe su reemplazo a propuesta del mandatario de CABA.

mahiques y lopez zavaleta

Quién es Javier Martín López Zavaleta, el elegido por Jorge Macri para reemplazar a Mahiques

Así las cosas, en el mientras tanto, según confirmaron fuentes porteñas a Ámbito, Macri tomó la decisión de designar como reemplazante a Javier Martín López Zavaleta, Fiscal General Adjunto en lo Penal y Contravencional. Llegó al Ministerio Público de la mano de Mahiques y será quien tome la posta durante el tiempo que el flamante ministro se desempeñe en la órbita de la Justicia nacional o hasta que se designe un nuevo fiscal general.

Hasta ahora, López Zavaleta coordinaba las fiscalías de primera instancia y participaba del Consejo General de Política Criminal. Abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y especialista en Ciberdelincuencia (UIC), López Zavaleta ingresó al Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires en el año 1999.

En sus 27 años de trayectoria, transitó por todos los cargos del escalafón judicial. Fue Fiscal especializado en Violencia de Género, en Delitos informáticos y en Investigaciones Complejas, entre otras. También se desempeñó como Secretario General de Gestión de la Fiscalía General.

Desde el año 2011 es docente en temas de Derecho y Seguridad en el Instituto de Superior de Seguridad Pública. En 2024 fue designado por el entonces ministro de Seguridad, Waldo Wolff, como director del ISSP, instituto encargado de la formación de los efectivos de la Policía de CABA y de los Bomberos.