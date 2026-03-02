Los anuncios de Jorge Macri ante la Legislatura: Gemini en escuelas, salud mental, "Antitrapitos" y "Limpieza Plus"

El jefe de Gobierno abrió un nuevo período ordinario con una batería de anuncios enfocados en orden público, seguridad, higiene urbana, educación y salud. También habló de las obras en infraestructura que están en marcha.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, durante la apertura de sesiones de este lunes.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, inauguró este lunes el período de sesiones ordinarias de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires con un discurso enfocado en el orden público y en una batería de proyectos vinculados a seguridad, salud mental e infraestructura. “La Ciudad del caos, del desorden y del vale todo se terminó. La inmensa mayoría de los porteños sigue eligiendo más libertad” , sostuvo.

En su mensaje de apertura de las 29ª sesiones ordinarias, ratificó que seguirá trabajando para garantizar el orden público, el cumplimiento de la ley y proteger la vida y la propiedad privada en cada cuadra de la Ciudad. El jefe de Gobierno insistió en la importancia de impedir que la gente se instale en la calle: “Vivir en la calle no es algo positivo, no es humano”, sostuvo, y explicó que la Ciudad tiene un amplio servicio de asistencia y 50 paradores que son espacios de acompañamiento y reinserción.

En materia social, explicó que la Ciudad hace "un gran esfuerzo" para que todos los días más de 16 mil personas no duerman en la calle: con asistencias habitacionales y una red de 50 Centros de Inclusión Social, espacios de acompañamiento y reinserción. En 2025 abrieron 12 nuevos Centros y se fortaleció la Red de Atención, según destacó.

También se está desarrollando una prueba piloto de casas que abordan salud mental y adicciones junto a Bloomberg Philanthropies, con un equipo interdisciplinario disponible las 24 horas. Actualmente hay 4 en funcionamiento y anticipó que durante 2026 se van a hacer 15 más con capacidad para 800 personas que hoy necesitan este tipo de acompañamiento.

En ese marco, le reclamó al Gobierno nacional modificaciones en la Ley Nacional de Salud Mental y una reforma de la Comisión Nacional Interministerial en Políticas de Salud Mental y Adicciones, a la que calificó como “totalmente ideologizada” y de invadir competencias locales. Y le pidió al gobernador Axel Kicillof que cumpla la ley de paradores y construya los que hagan falta en el Conurbano para contener a quienes no tienen un hogar y cruzan a CABA buscando refugio.

gemini

Google Gemini en escuelas de CABA

En educación, subrayó que Buenos Aires será la primera ciudad de América Latina en acreditar internacionalmente a más de 7.000 docentes en Gemini, la herramienta de inteligencia artificial de Google, como parte de la estrategia oficial para incorporar nuevas tecnologías al sistema educativo.

"Es la primera ciudad de América Latina en acreditar internacionalmente a más de 7 mil docentes en Google Gemini y garantizar acceso a herramientas de Inteligencia Artificial a todos los alumnos de primaria y secundaria", anunció.

Además, destacó la apertura del primer centro TUMO de la región, un modelo educativo de éxito internacional con más de 5.500 chicos haciendo programación, animación, diseño, música y robótica. Al que ya funciona en Barracas, este año se le sumarán dos más en Chacarita y Núñez.

trapito

Ley Antitrapitos y Rompe Paga

En el plano legislativo, confirmó que enviará una ley “antitrapitos” y pidió su pronta aprobación para terminar con las “extorsiones” en la vía pública. “No piden ayuda; extorsionan y amenazan, y eso es un delito”, afirmó.

También adelantó la denominada Ley de Vandalismo o “Rompe Paga”, que busca que la destrucción de bienes públicos deje de considerarse una contravención y pase a tener consecuencias penales.

"Limpieza Plus"

El jefe de Gobierno también anunció cambios para mejorar la higiene urbana que contemplan la incorporación de 498 cámaras con Inteligencia Artificial en los camiones recolectores que sirven para verificar el servicio y detectan basura alrededor del contenedor para que se resuelva, y el recambio de la flota de camiones y de 7.450 contenedores tradicionales por antivandálicos.

Además, anunció que se está reforzando la presencia en calle con más de 700 intervenciones mensuales en zonas críticas y se comenzó a implementar el programa “Limpieza Plus”, un equipo conformado por 64 móviles, exclusivamente dedicados a operativos intensivos de limpieza profunda.

Respecto de la obra pública, Macri aseguró que ya está en marcha la licitación de la Línea F de subte y que se avanza con la primera línea del TramBus. A su vez, resaltó la transformación de la autopista Dellepiane en la primera “Autopista Parque” de la Ciudad, una intervención que, según estimó, permitirá reducir casi a la mitad los tiempos de viaje en hora pico.