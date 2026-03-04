Manuel Adorni recibió en Casa Rosada a Juan Bautista Mahiques, que jura este jueves como nuevo ministro de Justicia + Seguir en









El ex Fiscal General de la Ciudad mantuvo su primera reunión oficial tras su designación y comenzará formalmente su gestión al frente de una cartera clave para las reformas judiciales impulsadas por el Gobierno. Su desembarco marca el cierre de la etapa anterior y abre una nueva conducción en el área.

Mahiques asumirá la conducción política y administrativa del Ministerio de Justicia, con interlocución directa con el Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura y el Congreso.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, recibió en Casa Rosada al flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. El abogado de 45 años estuvo a cargo de la fiscalía general de la Ciudad de Buenos Aires desde el 30 de octubre de 2019 hasta que el presidente Javier Milei lo designó en su nuevo cargo. Mahiques jurará este jueves a las 12 horas en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

La llegada de Mahiques se da luego de más de dos años de gestión de Cúneo Libarona y en un contexto de reformas impulsadas por el Ejecutivo en el ámbito judicial. Con este movimiento, la Casa Rosada suma a un funcionario con experiencia en la administración de justicia y vínculos en el plano internacional. Su llegada al Ministerio implica el salto desde la órbita porteña a la conducción nacional del área.

Quién es Juan Bautista Mahiques, el nuevo ministro de Justicia juan-bautista-mahiques-04032026-2196269 Mahiques preside la Asociación Internacional de Fiscales (IAP) desde septiembre de 2022 y ejerce como rector organizador del Instituto Universitario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires desde julio de 2024. Su perfil combina gestión institucional y participación en espacios internacionales vinculados a la política criminal.

Es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y magíster en Administración de Justicia por la Unitelma Sapienza Università Degli Studi Di Roma. Además, integra la Academia de Capacitación Mundial de la IAP junto a especialistas de distintos países.

Con más de dos décadas en el Poder Judicial de la Nación, ocupó diversos cargos desde el año 2000. Fue consejero representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura y subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial y la Comunidad Académica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos entre 2015 y 2019.

juan bautista mahiques También actuó como representante del Consejo de la Magistratura ante la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal del Congreso. Antes de asumir la presidencia de la IAP, fue miembro ordinario de su Comité Ejecutivo y vicepresidente por la Región de Latinoamérica en 2021. En el ámbito académico, es docente titular en el Ciclo Básico Común de la UBA y en la Universidad Católica Argentina, y entre 2020 y 2024 se desempeñó como subdirector del Instituto Superior de Seguridad Pública. Con su designación ya formalizada, Mahiques quedará a cargo de la conducción política y administrativa del Ministerio de Justicia, área clave en la relación con el Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura y el Congreso. En los próximos días se espera la oficialización completa de la transición y la definición de su equipo de trabajo.