Camioneros recibieron una oferta para una suba salarial de $27.000, pero todavía no contestaron + Agregar ámbito en









La organización liderada por Hugo Moyano evalúa si acepta la última recomposición del 2,68% para este mes, mientras que los sectores de la salud y la producción de comida definieron sus porcentajes.

Hugo Moyano, titular del Sindicato de Camioneros.

La Federación Nacional de Camioneros, conducida por Hugo Moyano, evalúa una propuesta patronal que sumaría un extra de $27.258 a los salarios del sector. El ofrecimiento, presentado el miércoles pasado en el marco de la revisión paritaria de junio, contempla una suba del 2,68% que la cúpula sindical todavía mantiene bajo análisis. En la previa de este encuentro, el secretario adjunto del gremio, Pablo Moyano, ya había manifestado la intención de "lograr un buen acuerdo" para abrochar la actualización de este mes.

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El esquema paritario sellado a mediados de marzo estableció una recomposición del 10,1% para el semestre marzo-agosto. El cronograma de pagos se fijó de manera escalonada con ajustes mensuales del 2%, 1,8%, 1,7%, 1,6%, 1,5% y 1,5% de marzo a agosto, respectivamente, a lo que se sumó una asignación no remunerativa de $53.000 liquidada en el inicio del acuerdo.

La letra chica del convenio es tajante. El punto 4 establece que la revisión de la primera quincena de junio debe calcularse bajo un solo criterio: la diferencia estricta entre la inflación (IPC) y el período paritario previo.

Camioneros Hugo y Pablo Moyano La conducción del sindicato busca mejoras de mayor peso para aplacar el descontento de los trabajadores. NA

Paritarias 2026: cómo son los acuerdos y aumentos en Sanidad y Alimentación En paralelo, otras organizaciones de peso lograron destrabar sus paritarias: la Federación de Sanidad (FATSA), liderada por Héctor Daer, selló una suba trimestral del 7,3% para el sector asistencial, que se liquidará de manera escalonada entre junio y agosto con porcentajes del 3,7%, 2% y 1,6%.

El esquema paritario de Sanidad se completó con un paquete de sumas no remunerativas que contempla el pago de $90.000 tanto en junio como en julio, y de $80.000 para agosto. En este último mes, las cámaras y el gremio pautaron que se incorporarán $12.000 al sueldo básico de la categoría inicial mediante la absorción de $10.000 de la suma extraordinaria de ese período. Por su parte, la Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (FTIA), conducida por Héctor Morcillo, logró cerrar su propia negociación para el cuatrimestre mayo-agosto. El acuerdo del sector alimenticio estipuló un incremento salarial del 9%, sumado a otros beneficios complementarios y a la prórroga de su convenio colectivo de trabajo por el término de un año.

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