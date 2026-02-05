Quién es Gary, la nueva incorporación al Ministerio de Capital Humano

El Ministerio de Capital Humano sumó un nuevo integrante a su estructura institucional: Gary, un perro. "Nuestro equipo lo adoptó para darle una familia", señala el video publicado por el organismo de Sandra Petovello.
El organismo de Sandra Petovello sumó una mascota a su estructura institucional como parte de una iniciativa de adopción responsable.
El animal fue llamado así en homenaje a Gary Becker, el economista estadounidense que desarrolló el concepto de capital humano, eje teórico que da nombre y sustento a la entidad. Un enfoque que considera a la educación, la formación y la salud como inversiones centrales para el desarrollo social y productivo. A continuación, conocé los detalles.
Quién era Gary Becker y cómo llegó al concepto de Capital Humano
Gary Stanley Becker fue uno de los economistas más influyentes del siglo XX y una figura clave en la expansión del análisis económico hacia terrenos que hasta entonces pertenecían casi exclusivamente a la sociología.
Nació el 24 de diciembre de 1930 en Pottsville, Pensilvania, y creció en Brooklyn, Nueva York. Se graduó en la Universidad de Princeton en 1951, y luego en la Universidad de Chicago. Ahí obtuvo su doctorado en Economía en 1955 con una tesis titulada "La economía de la discriminación racial", un trabajo sobre aplicar las herramientas teóricas de esta ciencia para analizar fenómenos sociales.
Durante esos años fue influenciado por figuras como Milton Friedman y Theodore Schultz, que promovían una economía conectada con problemas reales. Ese entorno lo llevó a preguntarse por qué variables como la educación, la salud o la formación laboral eran tratadas como gastos y no como inversiones. De esa inquietud surgió la teoría del capital humano, desarrollada en su libro publicado en 1964.
El autor plantea que el conocimiento, las habilidades, la experiencia y el estado sanitario de las personas constituyen una forma de capital tan relevante como el físico o el financiero. Desde su perspectiva, aportar en estas áreas incrementa la productividad, los ingresos futuros y el crecimiento general.
Además, Becker aplicó estos análisis a temas como la familia, el matrimonio, el divorcio, la fertilidad y el uso del tiempo dentro de cada casa, desarrollando junto a Jacob Mincer la llamada “nueva economía del hogar”.
También estudió el crimen, el castigo, la discriminación racial y de género, los prejuicios de los ingresos, las adicciones y hasta el mercado de órganos, siempre desde una lógica de costos e incentivos.
En 1992, recibió el Premio Nobel de Economía, reconocimiento otorgado por "haber extendido el dominio del análisis microeconómico a un amplio rango de comportamientos e interacción humana, incluyendo los comportamientos no mercantiles", según detalló el comité.
A lo largo de su vida también fue distinguido con la Medalla Presidencial de la Libertad, el mayor honor civil de Estados Unidos, y muchos premios académicos internacionales, como el John von Neumann Award.
Becker escribió durante casi dos décadas una columna mensual en "Business Week" y fue coautor del "The Becker-Posner Blog", junto al juez y profesor Richard Posner. El economista murió el 3 de mayo de 2014 en Chicago, a los 83 años.
