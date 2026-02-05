Quién es Gary, la nueva incorporación al Ministerio de Capital Humano

El organismo de Sandra Petovello sumó una mascota a su estructura institucional como parte de una iniciativa de adopción responsable.

El perro fue nombrado así en honor a Gary Becker, economista estadounidense que desarrolló la teoría del capital humano.

El Ministerio de Capital Humano sumó un nuevo integrante a su estructura institucional: Gary, un perro . "Nuestro equipo lo adoptó para darle una familia", señala el video publicado por el organismo de Sandra Petovello.

El animal fue llamado así en homenaje a Gary Becker , el economista estadounidense que desarrolló el concepto de capital humano , eje teórico que da nombre y sustento a la entidad. Un enfoque que considera a la educación, la formación y la salud como inversiones centrales para el desarrollo social y productivo. A continuación, conocé los detalles.

Gary Stanley Becker fue uno de los economistas más influyentes del siglo XX y una figura clave en la expansión del análisis económico hacia terrenos que hasta entonces pertenecían casi exclusivamente a la sociología .

Nació el 24 de diciembre de 1930 en Pottsville, Pensilvania, y creció en Brooklyn, Nueva York. Se graduó en la Universidad de Princeton en 1951, y luego en la Universidad de Chicago. Ahí obtuvo su doctorado en Economía en 1955 con una tesis titulada "La economía de la discriminación racial" , un trabajo sobre aplicar las herramientas teóricas de esta ciencia para analizar fenómenos sociales.

Durante esos años fue influenciado por figuras como Milton Friedman y Theodore Schultz , que promovían una economía conectada con problemas reales . Ese entorno lo llevó a preguntarse por qué variables como la educación , la salud o la formación laboral eran tratadas como gastos y no como inversiones. De esa inquietud surgió la teoría del capital humano , desarrollada en su libro publicado en 1964 .

El autor plantea que el conocimiento, las habilidades, la experiencia y el estado sanitario de las personas constituyen una forma de capital tan relevante como el físico o el financiero. Desde su perspectiva, aportar en estas áreas incrementa la productividad, los ingresos futuros y el crecimiento general.

Además, Becker aplicó estos análisis a temas como la familia, el matrimonio, el divorcio, la fertilidad y el uso del tiempo dentro de cada casa, desarrollando junto a Jacob Mincer la llamada “nueva economía del hogar”.

También estudió el crimen, el castigo, la discriminación racial y de género, los prejuicios de los ingresos, las adicciones y hasta el mercado de órganos, siempre desde una lógica de costos e incentivos.

En 1992, recibió el Premio Nobel de Economía, reconocimiento otorgado por "haber extendido el dominio del análisis microeconómico a un amplio rango de comportamientos e interacción humana, incluyendo los comportamientos no mercantiles", según detalló el comité.

A lo largo de su vida también fue distinguido con la Medalla Presidencial de la Libertad, el mayor honor civil de Estados Unidos, y muchos premios académicos internacionales, como el John von Neumann Award.

Becker escribió durante casi dos décadas una columna mensual en "Business Week" y fue coautor del "The Becker-Posner Blog", junto al juez y profesor Richard Posner. El economista murió el 3 de mayo de 2014 en Chicago, a los 83 años.