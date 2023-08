Carlos Maslatón reveló a quién votó y lo confirmó con una foto

El abogado detalló también el panorama de la votación, en medio de las polémicas en CABA por las dificultades en el marco del voto electrónico: " No pude firmar adentro del cuarto oscuro porque era un biombo , no era una sala aparte. Había una cola tremenda. Dejo constancia. Siempre que hay foto, hay video. Espero atentamente el escrutinio y seguir detalladamente las votaciones en todo el país. Cambio y fuera".

De esta manera, el analista financiero mostró su apoyo público hacia Milei en la votación para definir quiénes serán los candidatos en las elecciones generales del próximo 22 de octubre. Para acceder a esa instancia, los partidos postulantes deben alcanzar al menos el 1,5% de los votos.

maslaton-voto

Carlos Maslatón y su experiencia con el voto electrónico

El votante por La Libertad Avanza, además, contó su experiencia con la Boleta Única Electrónica (BUE), la forma de votación dispuesta por el Gobierno de la Ciudad en estas elecciones concurrentes.

"Mi voto, Buenos Aires!", tuiteó el abogado. En la foto se puede ver la lista completa en Ciudad de Buenos Aires con Ramiro Marra como candidato a jefe de Gobierno, Eugenio Casielles como primer legislador porteño y Pablo Testori como representante de la junta comunal.

Elecciones 2023: problemas con el voto electrónico

La jueza María Servini advirtió esta tarde que va a elevar "una denuncia penal contra las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires" por los problemas que hubo a la hora de emitir el voto electrónico, los cuales generaron varias quejas de los porteños.

"No solo pasó con Patricia Bullrich, sino que pasó toda la mañana", dijo la jueza a raíz que la precandidata a presidente por Juntos por el Cambio tuvo que emitir su voto en ocho oportunidades por problemas en las máquinas en una mesa del predio de La Rural.

"Ahora no se puede hacer nada, estoy resolviendo que si la máquina no anda. Que el ciudadano vote por la nacional y no pueda votar por la Ciudad, no es problema mío", agregó.