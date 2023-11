Carlos Rodríguez se aleja de Javier Milei tras definiciones en áreas clave para la Economía

Carlosrodriguez.jpg

La renuncia del asesor libertario se da tras el alejamiento de Emilio Ocampo del Banco Central en medio de la posible designación de Luis "Toto" Caputo como ministro de Economía, dirigente que ya presentó discrepancias en torno a la dolarización y la eliminación del organismo financiero.

Las diferencias de Carlos Rodríguez por el Ministerio de Economía

Rodríguez ya había cuestionado al exministro de Finanzas en declaraciones previas: “Es un hombre de las finanzas, de la especulación de activos financieros, no sirve como ministro”.

Además, se mostró molesto por la indiferencia del presidente electo: "Milei no me da pelota, básicamente”, lanzó el exviceministro. “No sé que rol estoy cumpliendo, hablo por mi, no por La Libertad Avanza”, agregó el economista, quien reconoció que su relación con Milei “ha sido fundamentalmente a través de las redes sociales”. “Me he reunido hace tiempo, no últimamente. Se sabe que Milei está recluido con un grupito muy chiquito en el Hotel Libertador. Yo no participo de ese grupo y lo he dejado bien claro”, afirmó Rodríguez.