Carlotto aseguró "no entender" como es que Macri "no está preso" por generar la deuda con el FMI

"Nosotros apoyamos. Sabemos qué clase de personas son (Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner) y el pueblo los quiere. Pero hay que ser más severos con quienes nos dejaron en la miseria. Debe tener un castigo merecido. No puede ser que quien provocó que la gente se muera de hambre ande tranquilo viajando por Europa. No se entiende cómo es que (Mauricio) Macri no está preso. No se sabe qué hizo con la plata que le pidió al FMI", señaló en declaraciones a Radio 10.