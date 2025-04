Casación rechazó la prisión domiciliaria de Raúl Antonio Guglielminetti, condenado por crímenes de lesa humanidad

El dictamen de los jueces Mariano Hernán Borinsky -presidente-, Javier Carbajo y Gustavo M. Hornos, decidió validar, por unanimidad, la decisión del tribunal oral para denegar el planteo de Guglielminetti que ponderó -entre otras cuestiones-, que el detenido no presenta afecciones graves que imposibiliten el cumplimiento de la pena en el ámbito carcelario , con los estudios médicos y controles necesarios -los que encomendó al SPF- e hizo hincapié en que fueron desestimados y convalidados por esta Cámara, pedidos previos realizados en idéntico sentido.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal advirtió que la superación del límite etario previsto en los arts. 10, inc. “d” del C.P. y 32, inc. “d” de la ley 24.660 (70 años) –como es el caso de Guglielminetti-, no justifica la concesión automática de la prisión domiciliaria.

Esta no fue la primera vez que Guglieminetti intenta presentar este recurso por presuntos malestares físicos. En una solicitud anterior, realizada en abril 2020 durante la pandemia, la Cámara Federal de Casación Plena había declarado inadmisible otro pedido de similares características.

Los crímenes de Raúl Antonio Guglielminetti

El exagente civil de inteligencia del Ejército Argentino recibió una serie de condenas por su participación en crímenes de lesa humanidad llevados a cabo durante la última dictadura cívico-militar argentina. En detalle, Guglielminetti participó de 25 casos de privación ilegal de la libertad agravada y 21 hechos de imposición agravada de tormentos cometidos en el centro clandestino de detención conocido como “Automotores Orletti”.

Dicho centro operó entre el 11 de mayo y el 3 de noviembre de 1976 en la calle Venancio Flores 3519, localizado en el barrio porteño de Floresta. El lugar fue bautizado internamente como OT18 - y apodado “El Jardín” -, y estaba dirigido por el por entonces jefe del Primer Cuerpo del Ejército, Carlos Guillermo Suárez Mason.

Además, Guglielminetti fue encontrado culpable de liderar detenciones y torturas dentro del circuito represivo “ABO” y en el centro clandestino conocido como La Escuelita, en el Batallón de Ingenieros 188. En el marco de las investigaciones se comprobó que, durante el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el oficial detuvo al maestro Orlando Balbo, quien sobrevivió pero quedó sordo a causa de las torturas que le fueron aplicadas

La última sentencia sobre Guglielminetti data de 2022 y estuvo en manos del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5 porteño. Allí, los funcionarios de la Justicia le otorgaron 10 años de cárcel por su participación en las retenciones ilegales de nueve víctimas en el marco de una persecución por parte del gobierno militar al grupo empresarial conocido como “Chavanne-Grassi”.