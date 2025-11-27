El divertido momento de Franco Colapinto con Novak Djokovic en Qatar

El piloto argentino participó de una entrada en calor guiada por el tenista serbio en la previa del Gran Premio de Qatar.

Franco Colapinto protagonizó este jueves un momento inesperado con Novak Djokovic vivió la previa del Gran Premio de Qatar. El serbio, múltiple campeón del tenis mundial, improvisó una breve clase de calentamiento en plena pista del Autódromo Internacional de Lusail, ante la mirada del joven de Alpine.

Colapinto subió el detrás de escena a su cuenta de Instagram , donde dejó una frase cargada de humor. “Gracias, Novak, por las clases. No pude seguir ni la entrada en calor . 'Toy (sic) re duro', escribió, junto a un video en el que se lo ve intentando copiar la rutina del número uno con resultados desparejos.

Djokovic, se encuentra en Qatar por compromisos promocionales , sorprendió a varios pilotos y miembros de equipos caminando por el paddock y no dudó en sumarse al clima distendido que suele haber en los días previos a la actividad oficial.

De fondo, Colapinto continúa su preparación para el penúltimo compromiso de la temporada. El argentino llega a Lusail después de un fin de semana intenso en Las Vegas y con el objetivo de meterse por primera vez en la zona de puntos con Alpine. Según contó en la previa, las características del circuito “van a jugar un papel importante” y podrían abrir una oportunidad si el auto responde bien en las tandas largas.

Con la nueva la chance para Franco Colapinto en Alpine, este fin de semana regresa la Fórmula 1 con el Gran Premio de Qatar .

La vigésimo segunda fecha de la temporada 2025 tiene lugar en el Circuito Internacional de Lusail.

Por un lado, el campeonato tiene a Lando Norris (McLaren) como puntero, pero con Oscar Piastri (McLaren) y Max Verstappen (Red Bull) pisándole los talones, en lo que se espera una definición apasionante.

Por otro, hay expectativas por la nueva presentación de Colapinto, luego de ser ratificado en Alpine y de una correcta participación en Las Vegas.

Los horarios y el cronograma del Gran Premio de Qatar de la F1

Viernes 28 de noviembre

Prácticas Libres 1: 10.30 a 11.30 horas

Clasificación sprint: 14.30 a 15.14 horas

Sábado 29 de noviembre

Carrera Sprint: 11.00 a 12.00 horas

Clasificación: 15.00 a 16.00 horas

Domingo 30 de noviembre

Carrera: 13.00 horas

Dónde ver en vivo el Gran Premio de Qatar

El Gran Premio de Qatar se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado.

Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.