Caso ANDIS: surgen más detalles del supuesto esquema de corrupción para beneficiar a Suizo Argentina

Una nueva tanda de audios apunta nuevamente contra "Lule" Menem y la secretaria General de la presidencia, Karina Milei. Además, también se suma una nueva figura criticada: el vocero presidencial, Manuel Adorni.

El escándalo entorno a las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad sigue sumando episodios. En las últimas horas, trascendieron nuevos audios atribuidos al el exfuncionario, Diego Spagnuolo, donde se apunta nuevamente contra el armador libertario Eduardo “Lule” Menem, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y, además, también se suma un nuevo blanco de las críticas: el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Mientras se conocen nuevos audios, la Justicia realiza un análisis preliminar del teléfono secuestrado de Spagnuolo. El celular del extitular de ANDIS no registra mensajes con el presidente Javier Milei y su hermana Karina, y revela, un análisis preliminar, pone en el centro la hipótesis de que se habrían borrado mensajes selectivamente y de forma manual hace una semana.

En el inicio de la nueva tanda de audios , el extitular de la agencia hizo referencia a las droguerías que proveían de medicamentos a ANDIS: “Están todas las empresas calientes. Es cuestión de que vayan a preguntar para que los tipos empiecen a hablar”.

“A ver, nosotros ya tenemos todos repartido. Vos sabés que vendés 10. Yo sé que vendo 15 y este vende 40 y este vende 30. Esa era la repartija que había. Este vendía 30, la Suizo. ¿Hoy qué pasa? La Suizo vende 60 y ustedes venden 10, 10 y 20. Y venden poronga. Lo bueno lo vendo yo y vendo la mayor cantidad y cobro siempre primero, y todo. Esta que tenía el 40 por ciento, hoy tiene el 20 y lo mean obviamente está recaliente", detalló el exfuncionario.

En este sentido, en los audios atribuidos a Spagnuolo, el exfuncionario apuntó directamente contra "Lule": "Esta tiene más guita que esta. Son desprolijos. T odo eso es Lule. Todo eso es Lule".

“Además, vos lo ves, negro desagradable. ¿Vos viste lo feo que es? Este está dejando los dedos pegados. Hace seis meses que recién llegamos y estás haciendo este zafarrancho". Las críticas no se quedan ahí, sino que apuntan - una vez más - contra la secretaria general de la Presidencia: “Karina es una mina que hacía tortas, tiraba las cartas y hoy maneja todo esto, ¿cómo hacés?”.

Por otro lado, el ahora exfuncionario también reclamó por los sueldos que cobran desde la llegada de Javier Milei a la presidencia: “Yo estoy cobrando... En enero cobré 3 palos. Ahora estoy cobrando 2 palos 800 porque me subieron un límite a los aportes. Ahora sigo cobrando eso y viene ganancias. Y la conchuda de Karina congeló los salarios de los funcionarios. Y vos decís, che loco, a los funcionarios no les cierra el blanco”.

spagnuolo milei La Justicia investiga el celular de Spagnuolo. Archivo

" Flaco, sos Menem, partimos de esa base. Te venís a hacer el moralista, que tenemos que cuidar el mango y me estás cagando de hambre. ¿Cómo hacés para después decir tenés que subir los sueldos? Los sueldos. Te pone en una situación sí o sí que dice: qué te calienta, si con la que te estás choreando... A mí me pone en esa situación", estalló la voz del audio.

En la nueva tanda de audios, Spagnuolo también cruza al vocero presidencial por su trabajo al frente de la comunicación del Gobierno. En ese sentido, el extitular de ANDIS hizo referencia a una conferencia de prensa de julio de 2024 en la que Adorni mostró una radiografía de un perro para ejemplificar la supuesta corrupción de otros gobiernos entorno a la entrega de las pensiones, algo que finalmente debió ser rectificado, ya que se confirmó que nunca había sido aprobado el expediente que el funcionario utilizó de ejemplo.

“Mira la comunicación del pelotudo de Adorni que le pasamos toda la información. La radiografía del perro dijimos que esa pensión no se otorgó. Hoy que dice: ‘Esta pensión se otorgó’. Y yo tengo que andar explicando que esa pensión no se otorgó porque todos están diciendo: ‘Eh, están mintiendo, están mintiendo’. Flaco, te lo pasé claro, eso no se otorgó”, critican en el audio.

ADORNI RADIOGRAFIA (1).jpg La radiografía de la polémica fue presentada por Adorni durante una conferencia de prensa.

Javier Milei confirmó la veracidad de los audios de Diego Spagnuolo y anticipó que lo llevará a la Justicia

En medio de incidentes en una caravana de campaña en Lomas de Zamora, el presidente Milei habló por primera vez sobre los audios del escándalo por el presunto cobro de coimas a cargo de Karina Milei en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En este sentido, el líder libertario no negó la veracidad de los mismos y aseguró que su exabogado (Spagnuolo), "miente" y que lo llevará a la Justicia.

javier milei en lomas de zamora

"Todo lo que dice (Diego Spagnuolo) es mentira. Lo vamos a llevar a la justicia y vamos a probar que mintió", afirmó Milei en medio de la caravana de campaña ante una consulta de la prensa.