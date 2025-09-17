Caso $LIBRA: la investigación queda en manos de Marcelo Martínez de Giorgi Por Vanesa Petrillo







Ariel Lijo confirmó la incompetencia de la magistrada. Mientras tanto, comisión investigadora de en Diputados estableció que convocará para este mes a declarar a Karina Milei.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi estará a cargo de la investigación del caso $LIBRA. CIJ

La jueza María Servini ya no investigará la causa $LIBRA. El juez Ariel Lijo - que la subroga - declaró la incompetencia de la magistrada en la causa que investiga la promoción de la criptomoneda.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Finalmente, la causa recaerá en el magistrado Marcelo Martínez de Giorgi, que tiene una causa similar en la que está imputada Karina Milei.

Para el juez Lijo, que esta reemplazando a Servini, existe una “mancomunidad probatoria y de personas imputadas” entre ambos expedientes, por lo que decidió que las causas tramiten juntas, en manos de Martínez de Giorgi y del mismo fiscal federal Eduardo Taiano.

Martínez de Giorgi tiene a su cargo una denuncia similar contra la secretaria general de la Presidencia Karina Milei. El caso tiene los mismos imputados y se investiga la supuesta estafa tras la publicación que hizo el presidente de la cripto $Libra.

La causa ya había tenido un cambio de juzgado cuando la jueza de San Isidro Sandra Arroyo Salgado había avanzado en el expediente que finalmente pasó a manos de Servini.