$LIBRA el fiscal avanza en la relación de Javier Milei y los asesores cripto

El fiscal Eduardo Taiano ordenó “compulsar” la totalidad de las conversaciones individuales o grupales entre los involucrados en el caso $Libra , Mauricio Novelli y Sergio Daniel Morales (cuyos dispositivos fueron secuestrados) con el presidente Javier Milei y su hermana Karina .

También las conversaciones de Novelli y Morales con Manuel Terrones Godoy , Hayden Mark Davis , Julian Peh o Peh Chyi Haur y Bartosz Lipinski , por medio de mensajes de texto y aplicaciones de mensajería (WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, X, LinkedIn, etcétera)

La medida fue ordenada por el fiscal Taiano al Cuerpo de Investigadores de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal de la PGN (DATIP) en el marco de la investigación por la estafa con la cripto $Libra promocionada por Milei en su cuenta de X

Hayden Mark Davis es uno de los contactos cuya comunicación con Novelli y Morales será compulsada en la investigación por el cripto $LIBRA.

El organismo deberá compulsar las conversaciones -individuales o grupales- que hubiesen entablado Novelli y Morales con terceras personas, por medio de mensajes de texto y aplicaciones de mensajería y que hagan alusión al evento “Tech Forum Argentina” y a la creación o lanzamiento del criptoactivo $LIBRA

Orden para compulsar llamadas y correos relacionados con $LIBRA

El fiscal pidió compulsar la totalidad de las llamadas entrantes y salientes (incluidas las de WhatsApp) que hubiesen entablado Mauricio Gaspar Novelli y Sergio Morales con numerosos abonados telefónicos.

También se analizarán documentos, archivos, notas y correos electrónicos que hagan alusión a “Tech Forum Argentina”, a la creación o lanzamiento del criptoactivo $LIBRA y/o que contengan alguno de los siguientes términos en particular: “cripto”, “crypto”, “criptomoneda”, “token”, “memecoin”, “libra”, “$libra”, “solana”, “sol”, “usdc”, “usdt”, “phantom”, “meteora”, “jupiter”, “kraken”, “coinbase”, “ripio”, “binance”, entre otros.

milei lla pba.png Se compulsarán imágenes de reuniones en la Casa Rosada, la Quinta de Olivos y del Tech Forum Argentina.

Imágenes en Olivos y la Casa Rosada

La compulsa abarca imágenes de Novelli, Morales, Terrones Godoy, Hayden Davis, Julian Peh -o Peh Chyi Haur-, Bartosz Lipinski, Javier Milei y Karina Milei, en el marco del evento “Tech Forum Argentina” y de reuniones mantenidas en edificios públicos, tales como Casa Rosada, Quinta de Olivos.

Se ordenó la “geolocalización de los dispositivos móviles, entre los días 13/02/2025 y 16/02/2025 y las siguientes fechas: 12/07/2024 al 19/07/2024, 31/07/2024 al 09/08/2024, 08/09/2024 al 13/09/2024, 17/10/2024 al 20/10/2024, 14/11/2024 al 17/11/2024, 20/11/2024 al 23/11/2024 y del 30/01/2025 al 31/01/2025.

javier karina milei casa rosada Se compulsarán imágenes de Javier y Karina Milei en el marco del Tech Forum y reuniones oficiales.

Se compulsará además, el historial de búsquedas en navegadores web (Google Chrome, Safari, Microsoft Edge, etcétera) y en redes sociales (Facebook, Instagram, X, LinkedIn, etcétera).

Identificar contenido eliminado

El fiscal pidió a la DATIP que se identifique la existencia de contenido eliminado por cada dispositivo, “en cuyo caso se deberá procurar el recupero de esa información”

La fiscalía aclaró que no es una pericia, sino una compulsa y le dio 10 días a las partes del proceso quienes podrán "aportar aquellos criterios de búsqueda que guarden estricta relación con el objeto procesal y consideren de interés para el avance de la pesquisa".