No tires tu vieja campera con la llegada del calor: con este simple truco vas a poder convertirla en una funda del almohadón para tu living

Esta técnica de reciclaje es ideal para evitar tirar esas camperas viejas y crear fundas para almohadas originales.

La moda rápida genera cada vez más desperdicio y es necesario encontrar maneras de reutilizar lo que ya tenemos. Darle una segunda vida a la ropa no solo ayuda al bolsillo, sino que también es una forma concreta de reducir el impacto ambiental. Muchas prendas que dejamos de usar pueden transformarse en objetos útiles para la casa, con un poco de creatividad y ganas de experimentar.

Una campera vieja, por ejemplo, puede convertirse en una funda única para tus almohadones . Aprovechar su tela, cierres o bolsillos le da un estilo distinto que no encontrás en ninguna tienda, y al mismo tiempo evitás que termine olvidada en el fondo del placard.

Antes de arrancar con la costura, conviene tener a mano los materiales básicos: una tijera afilada, alfileres, aguja e hilo (o máquina de coser, si tenés) y, por supuesto, el almohadón que vas a forrar. Con todo listo, podés empezar el paso a paso para transformar esa campera en una funda nueva y con mucha onda.

Agarrá el almohadón que quieras cubrir y medilo de ancho y largo. Sumale un par de centímetros de más en cada borde para que tengas margen de costura y no te quede ajustadísimo.

Paso 2: Cortá la tela

Poné la campera sobre la mesa, marcá las medidas y cortá dos rectángulos de tela. Si la campera tiene bolsillos, cierres o costuras copadas, podés dejarlos a la vista para que la funda tenga onda propia.

Paso 3: Uní las piezas

Enfrentá los dos pedazos de tela con el lado “lindo” hacia adentro y asegurá los bordes con alfileres para que no se te muevan mientras cosés.

Paso 4: Cose los bordes

Pasale la máquina (o coselo a mano si no tenés) alrededor de todo el rectángulo, siempre dejando un lado abierto para meter el almohadón.

Paso 5: Poné el cierre

En el lado que dejaste libre colocá el cierre que más te guste: puede ser un cierre común, botones o hasta velcro. Lo importante es que después la funda se pueda sacar fácil para lavarla.

Paso 6: Terminá el trabajo

Dale la vuelta a la funda, meté el almohadón y cerrá. Y listo: con una campera vieja te armaste una funda original, práctica y con tu toque personal.

Y listo, ya tenes unas fundas hermosas y originales para tus almohadones que lograste crear sin gastar de más.