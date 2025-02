El escándalo de $LIBRA impactó en el Gabinete: pases de factura, internas y desligue de culpas

Minutos más tarde, el "ruido" confesado por Francos se escuchó. El vocero presidencial, Manuel Adorni , también salió a poner la cara por el Presidente, y aprovechó la ocasión para apuntar contra Santiago Caputo . El vocero cuestionó en una entrevista la decisión de intervenir del asesor argumentando que "fue innecesaria". "En búsqueda de la excelencia se cometió un tecnicismo, yo no lo hubiera cortado", añadió.

Adorni buscó dejar en claro que el propio Milei cuestionó al asesor. "Cuando terminó la nota el presidente le dijo 'Santiago esto fue innecesario'", reveló el contador. "Santiago habitualmente no está en las notas, entonces tal vez no sabe que la dinámica es no cortar las notas por ningún aspecto, absolutamente por nada", insistió.

$LIBRA: el detrás de escena de la interna libertaria

Pese a que en Balcarce 50 intentaron bajarle el tono al cruce, lo cierto es que en los despachos oficiales es un secreto a voces la interna que atraviesa al "triángulo de hierro" que conforman el Presidente, su hermana Karina Milei y Caputo. "El Jefe" expresó en varias oportunidades su desconfianza hacia el asesor, quien pese a esto fue ratificado en su cargo en varias oportunidades.

KARINA MILEI JAVIER MILEI Y SANTIAGO CAPUTO.jpeg El "triángulo de hierro", en crisis. La Libertad Avanza

El trasfondo viene desde hace tiempo atrás. El año pasado, cuando Javier Milei se enfrentó con la vicepresidenta Victoria Villarruel luego de que la titular del Senado defendiera a la Selección Argentina de fútbol por entonar canciones con contenido racista sobre sus rivales de Francia, Adorni difundió que su jefa política había ido a la embajada francesa con un pedido de disculpas, una estrategia de comunicación que no le gustó a Caputo.

Como si esto fuera poco, en las últimas horas un sector minoritario apuntó contra el vocero presidencial, hombre del riñón de Karina Milei. Claro está: la cabeza de la dueña de la "guillotina" no va a rodar por este episodio. Lo que también muchos tienen claro en los pasillos oficiales pero ninguno dice en "on", es que así como la hermana del Presidente decide -como él mismo lo confirmó- qué funcionarios son echados de las filas libertarias, también elige quiénes se acercan. Según los registros de ingreso a Casa Rosada y la Quinta de Olivos que publicó el diario La Nación el sábado, “desde el 8 de enero la secretaria general de Presidencia autorizó seis veces el ingreso de Mauricio Novelli, el trader que reunió al Ejecutivo con las compañías vinculadas al memecoin; Mark Davis también estuvo allí el 16 de julio y el 21 de noviembre, antes de la audiencia con el Presidente del 30 de enero”.

Victoria Villarruel La vicepresidenta Victoria Villarruel Mariana Fuchila

Ante este escenario y sobre las acusaciones acerca del entorno que se le presentó a Javier Milei, es que Adorni aprovechó el episodio del lunes por la noche para devolver el golpe. Como si esto fuera poco, logró que los hermanos lo suban al avión presidencial rumbo.a Estados Unidos. No obstante, por el momento en Balcarce 50 descartan nuevas eyecciones de funcionarios. Por caso, fuentes del Ministerio de Justicia desmintieron a este medio una renuncia de su titular a raíz de las declaraciones de Milei o bien ante la posibilidad de asumir formalmente su defensa.

Respecto al resto del Gabinete mileísta, el episodio cripto sirvió también para ratificar a la mesa chica. En las primeras horas de desatado el conflicto, los únicos autorizados a hablar fueron la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, y su par de Economía, Luis Caputo. Este último, incluso, se mostró el domingo junto a Karina Milei en una actividad de afiliación y también visitó dos veces Casa Rosada el lunes.

Respecto al silencio de Victoria Villarruel, en su entorno aseguran que se debe a que está "abocada a la sesión del jueves", en la cual se tratará entre otros temas la suspensión de las PASO. "Todo dependerá de lo que pase esta tarde"; señalan las mismas fuentes respecto a la reunión de labor parlamentaria prevista para esta tarde. De hecho, también estaba en agenda desde las 17.30 la presencia en la cámara alta del secretario de Justicia, Sebastián Amerio, que se suspendió a último momento.

Como Javier Milei estará afuera del país el jueves debido a su viaje a Estados Unidos, la vicepresidenta no participaría de la sesión ya que debe asumir la Presidencia de modo provisional. Ante este escenario, algunos funcionarios recordaron el episodio Kueider, cuando durante un viaje del mandatario a Italia peligró la sesión ya que su vice aseguró que no fue notificada de la actividad. Esta vez, el Ejecutivo cumplió con avisar a la titular del Senado. "Y no por Twitter", aclararon con ironía desde el entorno de la titular del Senado.