Caso Loan: Javier Milei aseguró que se está trabajando "sobre todas las hipótesis"

Javier Milei apuntó contra quienes apuntaron contra las políticas de seguridad

Por último, tildó de "mentirosos" y "miserables" a quienes apuntaron contra las políticas de seguridad por la falta de resolución en el caso. "Creer que el problema es por la política que estamos llevando a cabo nosotros me parece, no solo bastante mentiroso y miserable, sino que si hay algo que funciona en este Gobierno son los mandatos que nos pidió la sociedad: nos pidieron que pusiéramos la calle en orden y ahora la calle está en orden. El que las hace las paga", enfatizó Milei, retomando el lema de campaña de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en ese entonces candidata presidencial.

De todas formas señaló: "En un país federal, la salud, la educación y la seguridad son responsabilidad de cada provincia".

"Si hay algo que ha caracterizado a la política es la miserabilidad y en el caso del kirchnerismo lo hace de manera exacerbada. Son las reglas del juego, donde parte de la decadencia argentina está en la decadencia en la cuestión moral. Los políticos en general, y el kirchnerismo en particular no tienen problema en inventar mentiras o hacer cualquier cosa con tal de hacer daño cuando están fuera del poder. A mí no me sorprende nada", apuntó.