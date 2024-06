Javier Milei decidió no ir a la Cumbre del Mercosur para evitar un cruce con Lula da Silva

El evento se llevará a cabo el lunes que viene en Paraguay, pero el mandatario no asistirá para evitar un cara a cara con su par brasileño, tras tildarlo de "corrupto" y "comunista".

De cara a la Cumbre del Mercosur, que se llevará a cabo el próximo 8 de julio en Asunción, el presidente Javier Milei finalmente decidió no asistir al evento . Uno de los motivos de su ausencia, según argumentó, fue el cruce que tuvo con su par brasileño, Lula da Silva , a quien llamó "corrupto" y "comunista".

"¿Qué le dije? ¿Corrupto? ¿Acaso no fue preso por corrupto? ¿Y qué le dije? ¿Comunista? ¿Acaso no es comunista? ¿Desde cuándo hay que pedir perdón por decir la verdad? ¿O estamos tan enfermos de corrección política que a la izquierda no se le puede decir nada, aún cuando sea verdad?", había dicho Milei en una entrevista en LN+.