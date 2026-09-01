Causa ANDIS: una vez más, Diego Spagnuolo fue a la Justicia para frenar el peritaje de los audios

La pericia de Gendarmería sobre los audios ya está en marcha. El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad Spagnuolo cuestionó ahora el análisis de 58 archivos contenidos en un pendrive entregado por el periodista Mauro Federico. Su defensa sostiene que ese material no fue incorporado formalmente al expediente y reclama que sea excluido de la pericia.

Diego Spagnuolo volvió a intentar ponerle un freno al peritaje de los audios que se le atribuyen en la causa por presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Su defensa presentó un nuevo escrito ante el juez federal Ariel Lijo y cuestionó que Gendarmería Nacional esté realizando el estudio sobre los archivos originales contenidos en un pendrive.

El planteo apunta, concretamente, contra los 58 archivos que fueron entregados a la Justicia por el periodista Mauro Federico . Según los abogados de Spagnuolo, ese material no fue incorporado de manera adecuada al expediente ni puesto a disposición de las defensas.

En ese sentido, sostuvieron que los archivos “ no fueron entregados a las defensas ”, que “ su contenido no se encuentra incluido en el expediente y/o en sus legajos/incidentes ”.

La defensa, liderada por Mauricio D’Alessandro y Pablo Parera, también cuestionó la forma en que fue incorporado el dispositivo a la causa: “ Nada consta en el acta donde surge la recepción de aquel pendrive respecto de su contenido, como así tampoco surge en el expediente principal y/o legajo de investigación Nº1 el detalle de los archivos que contendría ”, señalaron los letrados.

A partir de ese argumento, los abogados reclamaron que se suspenda el peritaje que lleva adelante la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería y que el pendrive quede afuera del análisis técnico.

El planteo apunta, concretamente, contra 58 archivos que fueron entregados a la Justicia por el periodista Mauro Federico.

La discusión por los 58 archivos

El punto central de la nueva presentación es determinar qué material debe ser sometido al estudio forense. Para la defensa de Spagnuolo, una cosa son las grabaciones difundidas públicamente y otra diferente los archivos contenidos en el dispositivo entregado a la Justicia.

Por eso, los abogados remarcaron que “no existe constancia alguna” de que las grabaciones difundidas por los medios coincidan con los 58 archivos encontrados en el pendrive.

También cuestionaron que, al momento de recibir el dispositivo, no se hubiera realizado un inventario ni un mecanismo técnico que permitiera garantizar la integridad de la evidencia. En particular, señalaron la ausencia de un código de seguridad o “hash”.

La defensa recordó además que la Cámara Federal porteña había ordenado verificar el origen y la autenticidad de los audios difundidos públicamente, y sostuvo que esa decisión no implicaba necesariamente someter a análisis el contenido completo del pendrive. Por ese motivo, solicitó que el estudio se limite a las grabaciones que fueron difundidas en medios periodísticos y que el dispositivo sea excluido del peritaje.

El otro planteo de Spagnuolo

El nuevo pedido se suma a otra discusión que todavía permanece abierta y pendiente de resolución. Spagnuolo se había negado a entregar una muestra de su voz para que Gendarmería pudiera compararla con las grabaciones atribuidas al exfuncionario.

La defensa sostuvo que obligarlo a realizar esa prueba vulneraría su derecho a no autoincriminarse. El juez Lijo rechazó ese planteo, por lo que la decisión fue apelada ante la Cámara Federal porteña, donde todavía se encuentra pendiente de resolución.

Mientras tanto, el peritaje sobre los audios continúa. La intención de los investigadores es determinar su origen, autenticidad y eventual existencia de ediciones o manipulaciones.

Ahora, el juez Lijo deberá resolver el nuevo planteo de Spagnuolo y determinar si los 58 archivos del pendrive pueden formar parte del análisis forense o si, como reclama la defensa, deben quedar fuera de la prueba.