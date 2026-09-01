Paramount+ confirmó el estreno de la cuarta temporada de la serie "Tulsa King" + Agregar ámbito en









La serie protagonizada por el nominado al Oscar Sylvester Stalloner llega a la plataforma de streaming en octubre.

La serie protagonizada por Stallone regresa en octubre.

Paramount+ confirmó la fecha de estreno y presentó un primer adelanto de la cuarta temporada de Tulsa King, la serie protagonizada por el nominado al Premio de la Academia Sylvester Stallone.

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Tulsa King regresa a la plataforma de streaming con su nueva temporada el viernes 16 de octubre.

De qué trata la nueva temporada Tulsa King En la cuarta temporada, Dwight (Stallone) lucha por legitimar su imperio y proteger a su equipo, mientras políticos corruptos, nuevos y peligrosos enemigos y una devastadora pérdida personal lo golpean desde todos los frentes. Sin embargo, cada victoria que consigue tiene un precio aún mayor y lo obliga a enfrentar verdades cada vez más difíciles sobre la lealtad, el liderazgo y el costo de la ambición. Cada movimiento lleva a Dwight más profundamente hacia los instintos de las calles que dejó atrás en Nueva York, convirtiendo a Tulsa en un campo de batalla y a Dwight en una amenaza que nadie puede darse el lujo de subestimar.

Además de Stallone, Tulsa King cuenta con las actuaciones de Martin Starr, Jay Will, Vincent Piazza, Annabella Sciorra, Chris Caldovino, McKenna Quigley Harrington, Frank Grillo, Mike "Cash Flo" Walden, James Russo, Kevin Pollak, Neal McDonough, Garrett Hedlund y Dana Delany. Gretchen Mol también se incorpora al elenco de la cuarta temporada como personaje regular de la serie.

Terence Winter es guionista principal y productor ejecutivo. Tulsa King también cuenta con la producción ejecutiva del nominado al Premio de la Academia Taylor Sheridan, Sylvester Stallone, Terence Winter, David C. Glasser, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Thomas Kelly y Keith Cox.

La serie es producida por Paramount Television Studios y 101 Studios. Las primeras tres temporadas de Tulsa King están disponibles exclusivamente en Paramount+.

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