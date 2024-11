Causa Vialidad: repercusiones del fallo contra Cristina Kirchner

Tras la resolución judicial, la vicepresidenta Victoria Villarruel sostuvo que la condena en segunda instancia a la expresidenta significa una "humillación al pueblo argentino". "Es una humillación enorme para el pueblo argentino tener una ex presidente de la Nación condenada" , expresó Villarruel en su cuenta de X.

Y añadió: "Pero eso no habla de nosotros los argentinos, habla de los dirigentes políticos que impunemente se han llenado los bolsillos con nuestro sufrimiento y miseria. No existe lawfare, ni proscripción, solo justicia. No es gratis habernos robado nuestra dignidad".