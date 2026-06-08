Por la muerte del Indio Solari, proponen declarar el "Día Nacional de la Cultura Ricotera y el Pogo" + Agregar ámbito en









El proyecto es impulsado por el diputado del Partido Socialista Esteban Paulón y entre sus fundamentos señala que el legado del artista "excede largamente la obra musical" y que "constituye una de las figuras más relevantes de la cultura popular argentina".

A través de un proyecto, el diputado por Santa Fe busca homenajear al artista.

Por el fallecimiento de Carlos "Indio" Solari, proponen que el 5 de junio de cada año sea declarado el "Día Nacional de la Cultura Ricotera y el Pogo". Se trata de un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados a las pocas horas de que finalizara el adiós multitudinario al artista.

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El diputado Esteban Paulón presentó este lunes un proyecto de ley para homenajear al líder de Patricio Rey y sus redonditos de ricota, y a su legado artístico y cultural. Vale recordar que, apenas se conoció la noticia, diputados de la oposición, entre ellos Pablo Juliano, de Provincias Unidas, y Germán Martínez de Unión por la Patria, le pidieron -sin suerte- al presidente de la Cámara baja, que ponga a disposición el Congreso para despedir al ícono del rock.

"Carlos Alberto Solari, conocido popularmente como “Indio” Solari, constituye una de las figuras más relevantes de la cultura popular argentina. Como compositor, cantante y poeta, desarrolló una obra singular que trascendió ampliamente el ámbito musical para convertirse en una referencia cultural, social y simbólica para varias generaciones de argentinos y argentinas", fundamentó el diputado socialista.

Asimismo, Paulón destacó: "Su producción artística se convirtió en una expresión cultural de enorme relevancia, capaz de generar identificación, reflexión y sentido de pertenencia en amplios sectores de nuestra sociedad. La dimensión de su legado excede largamente la obra musical".

Más adelante, el rosarino destacó que, "en torno a las canciones de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y a la trayectoria posterior del Indio Solari se fue conformando un fenómeno cultural singular, conocido popularmente como 'cultura ricotera'. Esta identidad colectiva reúne prácticas, símbolos, lenguajes, formas de encuentro y sentidos compartidos que han logrado perdurar a lo largo de décadas y que forman parte del patrimonio cultural contemporáneo de nuestro país".

Proy Ley - DÍA NACIONAL DEL POGO