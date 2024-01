Cecilia Moreau fue amenazada de muerte otra vez y presentará las pruebas en la Justicia

La vicepresidenta primera de la Cámara de Diputados dio conocimiento sobre las agresiones a través de su cuenta oficial en la plataforma X (ex Twitter): "Me comuniqué con mi abogado para que siga incorporando los mensajes en los que me amenzan de muerte a la causa judicial abierta y en curso. No nos van a amedrentar ni los que amenazan, ni sus cómplices que por acción u omisión instalan este tipo de mensajes".