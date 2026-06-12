Netflix reveló las primeras imágenes de "Villaflor", la nueva película de Santiago Mitre

Netflix presentó las primeras imágenes de Villaflor, la nueva película de Santiago Mitre , hecha en Argentina, en la que Verónica Llinás interpreta a Azucena Villaflor y Peter Lanzani al “Rubio” Alfredo Astiz.

Escrita por Santiago Mitre y Mariano Llinás , producida por La Unión de los Ríos (Argentina) y Maneki Films (Francia), la película cuenta además con un destacado elenco.

Basado en hechos reales, este thriller político combina espionaje, drama histórico y sigue durante 1977 dos historias que avanzan en direcciones opuestas. Por un lado, el “Rubio” (Lanzani), teniente de la Armada recibe la misión de infiltrarse en la iglesia de la Santa Cruz, donde un grupo de familiares comienza a organizarse para reclamar por sus desaparecidos. Por el otro, Azucena Villaflor (Llinás) transforma la búsqueda de su hijo en un acto de resistencia colectiva que desafía la Dictadura Militar .

A medida que el “Rubio” gana la confianza de la monja francesa Alice Domon y luego la de Azucena, la película retrata simultáneamente el nacimiento de una forma inédita de resistencia civil contra el terrorismo de Estado y la operación de infiltración destinada a destruirla.

Elenco de Villaflor

Camille Cottin interpreta a Alice Domon, una de las monjas francesas que integran el Grupo de la Santa Cruz. Junto a ella, Soledad Villamil, Valeria Lois, Susana Pampin, Alicia Guerra, Vivian El Jaber, Azul Lombardía, Mariela Acosta, Paula Ransenberg, Juliana Muras y Muriel Santa Ana, le dan vida a algunas de las mujeres que acompañaron a Azucena en los primeros pasos de las Madres de Plaza de Mayo, uno de los movimientos sociales de mayor trascendencia política en la Argentina. Completan el elenco Antonia Bengoechea, José Mehrez y Enrique Piñeyro, entre otros.

El rodaje, que concluyó hoy, se extendió por 12 semanas en distintas locaciones de Buenos Aires, Avellaneda, Berazategui, Lanús, Tres de Febrero, Vicente López, San Isidro, Lomas de Zamora y el Partido de la Costa.