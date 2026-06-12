Plazo fijo con complicaciones: ¿cuánto hay que invertir para generar $50.000 con esta herramienta?

Las tasas siguen por el piso y cada vez los usuarios necesitan invertir más capital para generar ingresos relevantes.

La rentabilidad de los plazos fijos sigue limitada por la situación actual de las tasas.

El plazo fijo sigue siendo una de las alternativas de inversión más elegidas por los argentinos debido a su simplicidad, previsibilidad y bajo riesgo. Actualmente, el escenario de tasas vigentes obliga a destinar montos cada vez más elevados para obtener ganancias que resulten relevantes frente al avance de los precios.

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Tras la desregulación de las tasas mínimas que regía para los depósitos bancarios, cada entidad financiera quedó habilitada para definir sus propios rendimientos. Como consecuencia, los porcentajes ofrecidos por los bancos empezaron a ubicarse en niveles considerablemente inferiores a los observados durante períodos anteriores.

Tomando como referencia las tasas publicadas por el Banco Nación para junio , es posible calcular qué capital se necesita para alcanzar ese objetivo, tanto mediante una constitución presencial en sucursal como a través de canales electrónicos.

Cuánto hay que invertir para generar $50.000 con un plazo fijo a 30 días

El Banco Nación ofrece actualmente una Tasa Nominal Anual (TNA) de 15,50% para los plazos fijos constituidos en sucursal y una TNA de 19,00% para aquellos realizados mediante home banking o canales digitales.

Para generar una ganancia de $50.000 con un plazo fijo, la inversión que deberemos hacer es de $4.000.000.

en el caso de la modalidad presencial, esta inversión genera una ganancia de $50.985 al finalizar el plazo

al finalizar el plazo la operación de manera electrónica obtienen un rendimiento superior gracias a la tasa más elevada. Con el mismo capital invertido, la ganancia alcanza los $62.465 al cabo de los 30 días

La diferencia entre ambas modalidades supera los $11.000 en un mes, motivo por el cual cada vez más ahorristas optan por realizar la constitución mediante home banking.

La ventaja de los canales digitales se explica por los menores costos operativos que enfrentan las entidades financieras, cuando las operaciones se realizan de forma digital. Por ese motivo, numerosos bancos ofrecen tasas más atractivas para incentivar el uso de plataformas digitales.

Plazo Fijo Plata

Conocimientos fundamentales del plazo fijo

Antes de realizar una inversión, es importante entender cómo funciona un plazo fijo. Se trata de un instrumento mediante el cual una persona deposita una suma de dinero en una entidad financiera durante un período determinado, generalmente de 30 días. A cambio, el banco paga un interés previamente establecido, que permanece fijo durante toda la vigencia de la operación.

Una de las principales ventajas es que el ahorrista conoce desde el primer momento cuánto dinero va a recibir al vencimiento. Esa previsibilidad convierte al plazo fijo en una de las opciones más conservadoras disponibles. No obstante, también presenta limitaciones.

La principal es la inmovilización del capital durante el período acordado. Salvo en casos excepcionales vinculados a productos específicos, el dinero no puede retirarse antes del vencimiento sin perder los beneficios pactados.

plazo fijo inversiones Depositphotos

Otro punto importante es la relación entre la tasa ofrecida y la inflación. Cuando los precios avanzan más rápido que los intereses generados por el depósito, el rendimiento puede resultar negativo.

Actualmente, el porcentaje de la inflación mensual se ubica en niveles inferiores a los observados durante 2024 y 2025, pero las tasas también muestran una tendencia descendente. Esto genera un escenario en el que la rentabilidad nominal continúa existiendo, aunque exige montos cada vez más elevados para producir ganancias importantes.

A pesar de la aparición de nuevas alternativas de inversión vinculadas a fondos comunes, bonos, acciones o instrumentos ajustados por inflación, el plazo fijo sigue ocupando un lugar relevante dentro de las decisiones financieras de miles de argentinos.