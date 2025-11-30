Karina Milei encabezó un congreso de LLA y llamó impulsar "las reformas que la Argentina necesita"

La titular del partido estuvo acompañada por Martín Menem y por Sebastián Pareja. Hubo un total de 750 dirigentes libertarios presentes.

La secretaria general de la Presidencia y titular de La Libertad Avanza , Karina Milei , encabezó este domingo el último congreso partidario del año en Mar del Plata , acompañada por Sebastián Pareja , referente del partido en la provincia de Buenos Aires, y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. Estuvieron presentes en el evento 750 dirigentes bonaerenses, entre ellos legisladores, concejales, consejeros escolares y referentes distritales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La funcionaria enfatizó la necesidad de seguir " trabajando con fuerza para lograr las reformas que la Argentina necesita ” y agradeció “a todos los que hicieron que La Libertad Avanza crezca y llegue a cada rincón de la provincia y del país”.

El seminario estuvo centrado en el plan de acción del partido en materia legislativa y en el desarrollo político del espacio.

A lo largo de la jornada se trabajó sobre técnica legislativa, negociación, herramientas para Consejos Escolares, análisis del Presupuesto, Boleta Única de Papel, reordenamiento administrativo y regional de la Provincia, liderazgo político y elaboración de proyectos.

Por otro lado, Karina destacó que el acto se llevara a cabo en Mar del Plata , al señalar que su madre nació en esa ciudad y fue allí donde el presidente Javier Milei realizó el primer sorteo de su sueldo cuando asumió como diputado nacional en 2021. “De repente se llenó y fue muy emocionante”, recordó.

“Le dije a Javier: ‘Prepárate porque mañana arrancamos la campaña para que seas presidente de la Argentina’. No me equivoqué, y hoy tenemos al mejor presidente”, agregó al respecto.

En ese sentido, la funcionaria remarcó: “Sigamos trabajando, sigamos poniendo fuerza para conseguir las reformas que necesita la Argentina”.

Karina Milei Mar del Plata 1

Martín Menem aseguró que LLA logró "una de las mejores elecciones desde el regreso de la democracia"

A su turno, el titular de la Cámara de Diputados, destacó que este año lograron consolidar el armado del partido "en todo el país" y señaló que La Libertad Avanza tuvo "una de las mejores elecciones desde el regreso de la democracia”.

Menem además hizo un balance político de los últimos dos años de trabajo parlamentario y territorial. Recordó que “el 2024 fue un año muy duro en el Congreso”, marcado por tensiones legislativas y fuertes resistencias de la política tradicional.

Señaló también que “en 2025 fuimos víctimas de la política de siempre”, haciendo referencia a los obstáculos y maniobras que enfrentó La Libertad Avanza durante el calendario electoral.

“Nos preguntábamos permanentemente qué hacer. Teníamos el desafío de mantener el equilibrio, y ahí apareció la sabiduría de Karina, que nos dijo: ‘Vamos a fondo, aceleremos y juguémonos’”, analizó.

Finalmente, Sebastián Pareja consideró: “Es nuestro turno de marcar la agenda de cambios que la Provincia necesita”.

El armador político de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires señaló que el partido “ya está consolidada como espacio opositor” y que ahora le corresponde “marcar el rumbo de una provincia sin déficit, segura y verdaderamente libre”.

Remarcó que los referentes del espacio llevarán el proyecto del presidente Milei a cada instancia legislativa: “Los representantes de nuestro partido se encargarán de que el proyecto de Javier Milei se haga eco en cada Concejo Deliberante, en la Legislatura y en el Congreso”.

Pareja subrayó que LLA dará la batalla política necesaria “para terminar con el modelo de abandono” y trabajar para que la Provincia de Buenos Aires “vuelva a ser grande, como ya estamos logrando en el país”.