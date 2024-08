Charlas de quincho: el cuadro de Alberdi y los peronistas en el Vaticano

Las demoras de Milei hicieron que el público estuviera más ansioso por el cóctel tardío que por el discurso del Presidente. "Zafó los últimos minutos haciendo unos chistes con los que todos se rieron", expresó un asistente. Pullaro no se quedó al cóctel.

Milei ya había tenido un quincho con economistas en Olivos, mientras en Casa Rosada sorprendió un artista con un cuadro de Alberdi. Ricardo Quintea viajó a visitar al Papa, y con una grapa de Pituil le pidió bendiciones para presidir el PJ. Viaje variopinto a Silicon Valley. Las automotrices, sin patentes y preocupadas por China. Conan se mofa de Thor, el perro del mufa.

Asado en Olivos, Thor y el cuadro de Alberdi

Casa Rosada vivió una de las semanas más agitadas desde el desembarco de La Libertad Avanza. Con el cúmulo de derrotas del oficialismo en el Congreso, el Ejecutivo vivió unos días difíciles, aunque algunos lo sintieron desde lejos.

Tal es el caso de Santiago Caputo, quien pasó la última semana en la Patagonia. Algunos rumores hablaron de una licencia otorgada por Javier Milei, aunque el mismo presidente lo desmintió y parece que el asunto fue doméstico. “Misión clandestina”, adujo el asesor al explicar los motivos de su ausencia. En un intento por traducirlo al criollo, en los pasillos de Balcarce 50 aseguraron que el funcionario le debía unos días a su familia alejado del centro de poder, y que el viaje tuvo por objetivo recomponer el vínculo conyugal. “No crean que no está trabajando igual”, aclararon las mismas fuentes.

javier milei sturzenegger espert caputo.jpg Asado de economistas hombres en Olivos.

Por este motivo Caputo se perdió el asado que tuvo lugar el jueves en la Quinta de Olivos, en donde una veintena de economistas se dieron cita convocados por Milei. No es la primera vez que se realiza el ágape, el cual reúne a “economistas y amigos” del jefe de Estado. Sin embargo, parece que esta vez los muchachos estuvieron inspirados. A las pocas horas de hacer pública la foto de la reunión, salieron con mensajes calcados en sus redes sociales, en las cuales defendieron el veto a la reforma previsional.

También al día siguiente el Ministerio de Economía anunció su canal de streaming, y hay quienes aseguran que la idea fue sugerida a Toto Caputo por los integrantes de ese mismo grupo. Alejados por momentos de la realidad, los asesores económicos desconocen que por edad y estética están lejos del look canchero y juvenil que requiere ese formato. "Es el espíritu de Alberto que ronda Olivos", se reía un presente, en relación con la autopercepción que quienes ingresan a ese recinto del conurbano norte.

milei alberdi.jpeg “Visión Libertaria”, arte en estado puro.

En tanto, Karina Milei dejó por un rato a su nuevo perro Thor y encabezó el jueves el acto parar celebrar el 75° aniversario de la comisaría de la Policía Federal que funciona en Balcarce 50 desde 1949, cuando la creó Juan Domingo Perón.

En ese contexto, el artista plástico Néstor Rosso le regaló a la funcionaria un cuadro titulado “Visión Libertaria” en el que aparece la cara de Javier Milei en primer plano y, detrás, la de Juan Bautista Alberdi, el autor intelectual liberal de la Constitución Argentina en 1853. Además del regalo al Presidente, en el acto hubo catering compuesto por sándwiches de miga, torta con el escudo de la Federal y brindis con champagne.

Peronistas en el Vaticano

El gobernador riojano Ricardo Quintela llegó a la Santa Sede para reunirse con el Papa Francisco. Con la excusa de presentarle la nueva Constitución provincial, el mandatario mantuvo un encuentro con el Sumo Pontífice, a quien le pidió bendiciones para avanzar en su candidatura a la presidencia del PJ Nacional. Aunque parezca que falta una eternidad, las elecciones serán en noviembre y ya se aproxima la fecha de definiciones.

Si bien Francisco abrazó la Constitución riojana, se mostró más entusiasmado con la grapa de Pituil que le obsequió Quintela, una bebida de la cual el Papa es devoto desde tiempos anteriores a su llegada a Roma. La comitiva riojana notó el buen estado de salud de Francisco, más allá de alguna molestia en la rodilla. "Estuve caminando mucho", dijo el Santo Padre.

papa quintela.jpeg Quintela y el Papa, con la Constitución riojana

“Fue una charla muy amena y me puso muy contento verlo bien de salud al Santo Padre así como su cálido recibimiento”, expresó Quintela tras la audiencia privada. Además, Quintela indicó que el Papa Francisco dejó su bendición para el pueblo riojano; y que “este encuentro subraya el compromiso del Gobierno de La Rioja con los valores de solidaridad y cooperación internacional, y reafirma nuestra dedicación a trabajar por la paz, la justicia social y el bienestar de todas y todos los riojanos”.

El riojano ya está lanzado como candidato a conducir el PJ. "Hay que organizar al movimiento justicialista para las próximas elecciones", expresó Quintela y propuso armar "una mesa federal" para reunir a los principales referentes del espacio, con el fin de acomodar las cartas de cara al 2025. "El peronismo es un gigante que está dormido, que ni siquiera reaccionó con el intento de magnicidio de Cristina Kirchner", dijo.

Tropa variopinta en Silicon Valley

¿Es posible una convivencia armónica entre el kirchnerismo, el PRO y los radicales? Pese a que buena parte de la sociedad, y acaso de la política, creería que no, hubo esta semana indicios de que sí, de que es posible. El viaje organizado por la Fundación Universitaria del Río de la Plata (FURP) a Silicon Valley reunió a una tropa heterógena que terminó a pura selfie y sonrisas. Una ultra K como la intendenta de Quilmes Mayra Mendoza, el jefe del bloque del PRO Cristian Ritondo y su par de la UCR Rodrigo De Loredo, así como los gobernadores de Chubut Ignacio Torres y de Jujuy Carlos Sadir, o el exmandatario cordobés Juan Schiaretti armaron las valijas para el viaje a Californa, con el objetivo de regresar con más conocimientos sobre tecnología, en especial sobre Inteligencia Artificial. También estuvieron el vicegobernador de Misiones Lucas Spinelli, los senadores Maximiliano Abad y Alejandra Vigo, la directora de ARSAT Noelia Ruiz, el CEO de Bitso Argentina, Julián Colombo, y el legislador porteño Darío Nieto.

La FURP es presidida por Francisco Quintana, extitular del Consejo de la Magistratura de la Ciudad y cercano a Mauricio Macri. De hecho, es uno de los dirigentes más activos de la Fundación Pensar, think tank del PRO que publica informes y organiza encuentros, como el que se llevará a cabo en Paraná este jueves y viernes. Tribunas para que Macri esboze su posicionamiento, y el del PRO, respecto a Milei.

mayra.jpeg Mayra Mendoza, la encargada de la selfie.

La iniciativa tuvo el auspicio de Worldcoin, un proyecto de la Fundación Tools For Humanity (TFH), creada por Sam Altman y Alex Blania, popes de la IA. Altman se fotografió recientemente con Milei, durante la excursión del Presidente a los Estados Unidos.

El quincho más trascendente se dio en la cena de la FURP el martes a la noche en Washington, previo a votación ley de reforma jubilatoria en el Senado. Albóndigas, papas bravas, jamón serrano, paella, churros y cheesecake fueron parte del copioso menú que degustó la variopinta tropa criolla en restaurante de tapas. Los cordobeses Schiaretti, Vigo y De Loredo optaron por el fernet, para recordar sus raíces. Ritondo y De Loredo, sentados con Nacho Torres, no se despegaron de sus celulares, poroteando votos para la sesion que iba a ser el día siguiente.

Las iniciativas en materia tecnológica están en la agenda de todos los sectores, más allá de ideologías. Un hecho que se reflejó en la transversalidad de la comitiva.

Automotrices: entre China y la falta de placas

Pese a que el mercado automotor sigue en caída, las marcas empiezan a mover las vidrieras y siguen adelante con sus planes de lanzamientos de nuevos modelos. En las últimas semanas, hubo eventos variados. Los más destacados: la presentación del Peugeot 2008 que ahora se fabrica en El Palomar, y un megaencuentro en San Juan, donde se develó al Renault Kardian en una travesía que pasó por varios puntos destacados en la provincia, con final en Pampa del Leoncito, en la localidad de Barreal en Calingasta.

También hubo otros lanzamientos de menor calibre, que reunieron a directivos de automotrices y especialistas del sector. El viernes se conocerá un nuevo reporte de patentamientos, y había ciertas esperanzas en que por primera vez en la era Milei la comparación interanual no terminara en caída, pese a que el 2023 fue un año tirando a flojo. No obstante, hay quienes creen que ese optimismo podrá verse afectado por uno de los tantos problemas de gestión de los libertarios: la falta de placas que demoraron patentamientos la última semana.

kardian-presentación.jpeg La presentación del Renault Kardian en San Juan.

Pese a eso, hay cierto consenso en creer que "lo peor ya pasó", como mencionaba un ejecutivo. Ven cierto repunte, aunque en el sector se agarran la cabeza cada vez que Milei o Adorni mencionan que las ventas están creciendo.... claro, es que toman comparaciones intermensuales, una picardía difícil de sostener. El mayor optimismo está dado por el crecimiento de la financiación, que viene en alza, y ya 4 de cada 10 ventas de 0KM se hacen con algún instrumento financiero. En los récord de 2013 ese guarismo era cercano al 50% pero llegó a bajar del 30% en la era Alberto Fernández.

Otro tema que sigue preocupando a las automotrices es el alza en la participación de las marcas chinas en el mercado brasileño, que se acentuó tras la publicación de un informe del Ieral Fundación Mediterránea. La avanzada del Gigante Asiático complica a las terminales argentinas, que tienen a Brasil como principal mercado de exportación. Las incógnitas se abren en torno a futuras inversiones y eleva la presión de las fábricas al Gobierno para que se mejore la competitividad exportadora. No obstante, se espera en los próximos días una mega inversión para fabricar un nuevo modelo en el país. Los vaivenes políticos demoraron el anuncio que se iba a realizar esta semana, pero no obstante la noticia está al caer.

Diálogos con Conan:

- Como le pifió, Padre. Desde que llevó a Thor le va bastante mal.

- ¿Qué decís, Conan? ¿Seguís celoso?

- No, Padre. Pero yo le avisé, que conste: Thor es mufa.

- No existe la mala suerte, Conan. Existen las malas acciones, como las de los degenerados fiscales.

- Existe la mala suerte. Usted fue arquero, lo tiene que saber. Para mí, ese Thor no es un perro, es una lechuza.

- Conan, yo como arquero era mejor que Fillol. Y la lechuza acompaña a Atenea, la diosa de la sabudiría. Y Thor acompaña a Karina, que es más o menos lo mismo.

- Ahí tiene razón, Padre. Yo con Karina no me meto. Quizás sea un enviado del turco, del riojano, del que no se puede nombrar.

- Un prócer, Conan. El original, digo. Deberías nombrarlo si tocarte un testículo.

- Yo no me puedo tocar nada, Padre. A lo sumo me rasco, pero no me toco nada.

- Como los peronistas, Conan, que se rascan.

- No se olvide, Padre, todos somos un poco peronistas. Sino pregúntele a Victoria, a la compañera Victoria, como le dice el fomoseño.

- No la nombres, Conan. Ahí está, ese Thor es como Victoria.

- Ni lo diga, Padre.