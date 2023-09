Charlas de quincho

Inusual

Sin duda, la política interna, aunque ya saturó a la población, tiene coptados a los políticos, funcionarios, candidatos, y pretendientes de todos los colores y, como la campaña además de superficial está resultando bastante sucia, no extrañan la aparición de escándalos de variada importancia aunque, en general, se relacionan con irregularidades administrativas que comienzan a dar trabajo extra a los jueces que deben abocarse a las causas. Y más allá de esto, que ingresó por el área de policiales (Caso Chocolate), y de espectáculos (Insaurralde-Cirio), se perdió el que hubiera sido uno de los puntos cúlmines de la semana, al postergarse el programa inaugural de la temporada de Mirtha Legrand, al que asistirán el candidato más controvertido de esta campaña: Javier Milei, con su pareja, la humorista e imitadora Fátima Flores, que ahora se emitirá el sábado 6 de octubre aunque, tal vez, se grabe el viernes, es decir, a apenas 15 días de la primera vuelta electoral. Pero, excepto algunos hechos muy salientes, la gente ya le perdió el rastro a semejante bombardeo de noticias, chimentos, e informaciones. Y un ejemplo claro fue la semana pasada cuando, además de la reaparición (pública) de la vicepresidenta Cristina Fernández, hubo inusual actividad en el Congreso alrededor de los cambios en el Impuesto a las Ganancias, y se produjo el debate de los candidatos a vicepresidente, entre otras varias cosas. Así, “De castas, herencias, derrumbes y futuro” dio pie a la reedición del libro de charlas que el extinto expresidente Néstor Kirchner tuvo con Torcuato Di Tella en 2003, “después del derrumbe” y, aunque había lógicas expectativas, Cristina Fernández optó por mantenerlas, y sólo le dedicó algunas frases al libertario. Más picante fue lo del Congreso, que tendrá su nueva vuelta de tuerca esta semana cuando los cambios propuestos por el ministro Sergio Massa al Impuesto a las Ganancias se trate en el pleno del Senado, donde ya tiene dictamen de comisión, y ya cuenta además, con la medida sanción de Diputados. Para los observadores, el tema seguramente será algo más tranquilo que en la Cámara baja, donde volvió a darse la división en Juntos por el Cambio, no sólo porque dieron quorum para la sesión, sino que algunos de sus miembros pasaron a votar con el oficialismo y los libertarios, lo que profundizó las diferencias internas y hasta mereció alguna “chicana” de la titular de la Cámara, Cecilia Moreau, al expresidente Macri. El tema se sumó al malestar por los nuevos dichos del expresidente, durante su visita a Córdoba días atrás, cuando directamente le hizo “recomendaciones” a Milei sobre “no apoyar” las iniciativas del oficialismo (como los cambios en Ganancias), y sobre los 4.400 agentes que “necesita para poder gobernar”, aludiendo a que el libertario no cuenta con un equipo de esas dimensiones. “Pero si él (Macri) apenas tenía un puñado de amigos del Newman cuando asumió, ¿de qué está hablando?, y eso sin mencionar su ‘plan’, que se reducía al gradualismo”, preguntaba un ex PRO, ahora enrolado en las filas de La Libertad Avanza