Javier Milei le respondió a Cristina Kirchner por la dolarización: "va a matar la inflación que gestó la casta"

En su discurso, Cristina advirtió que “es imposible usar una motosierra si no dan los números”, y aseguró que si "no discutimos entre nosotros las condiciones" de la realidad "van a venir de afuera a discutirnos e imponernos todo: los vouchers, las universidades pagas". No obstante, la expresidenta descartó la teoría de que la sociedad argentina se derechizó. “La sociedad no se derechizó. Querer tener un trabajo y un sueldo no es de derecha, te diría casi que es de peronista”.