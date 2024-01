Charlas de quincho

Desde la primera protesta presidencial en la puerta de Olivos, pasando por la inédita reunión de Gabinete en domingo (con asado “a la romana”, incluido); el viaje a la Cumbre de Davos , y la hiperactividad legislativa, que arrancó con un multitudinario plenario de comisiones de dos días con varias docenas de organizaciones empresarias y sociales, parece haber pasado un siglo, aunque apenas fueron siete días. Sin embargo, los próximos prometen ser aún peores ya que se producirá el primer paro general de la CGT, y la nueva pulseada entre los dirigentes sindicales y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de ya larga data, y que se viene reeditando en distintos gobiernos. Así, mientras por un lado se negocian las condiciones para mantener “la calle en orden” el miércoles, también son febriles las conversaciones dentro del Congreso para avanzar con la aprobación del paquete de cambios que impulsa el oficialismo, y que va tomando distintas formas. “Yo no vi un papel...”, se quejó el diputado (UP) Leandro Santoro, aludiendo a los sucesivos cambios que van sufriendo las propuestas, con subas y bajas de artículos que impiden saber, a esta altura, qué es lo que quedará de todos ellos, aunque sí es evidente la decisión oficial “negociadora”, a pesar de la contundencia de las afirmaciones públicas. Y, aunque desde el vamos se planteó el objetivo del 31 de enero para sacar las leyes, el inesperado anuncio de prorrogar las Extraordinarias hasta el 15 de febrero parece indicar una cuota de realismo para poder abordar la magnitud del esfuerzo de abordar semejante articulado.

Por supuesto que los sectores más expuestos a los recortes estuvieron entre los primeros en reaccionar al nuevo esquema que propone el Gobierno . Así se vio al controvertido dirigente social Luis D´Elía en una nueva protesta en la Ruta 3, aunque esta vez con menor adhesión que la anterior. Allí convergieron varios movimientos sociales en protesta por la “ley ómnibus” y la amenaza de recortes del Gobierno. “Cortamos la Ruta 3 contra el Gobierno de Milei, que es una locomotora al abismo para el pueblo argentino” , dijo D´Elía, al frente de una menguada columna. “No se sabe si no lleva la protesta a la Capital para que no quede tan en evidencia cuál es su nivel de movilización, o porque en la provincia se siente más protegido”, comentan algunos de sus ex aliados en “tierra caliente”, como se está llamando ahora al tercer cordón del conurbano bonaerense, donde se produjo el lamentable enfrentamiento entre ciudadanos bolivianos y paraguayos por la ocupación de tierras, que dejó varios muertos y heridos, a pesar de lo cual no hubo pronunciamientos oficiales en ninguno de los niveles, ni el municipal (Fernando Espinoza), ni el provincial (Axel Kicillof), ni el nacional (Javier Milei o, al menos, el ministro del Interior Guillermo Francos). El tema tampoco escaló en los medios, como ocurre otras veces.

En la Costa en general, y en Cariló en particular, contrasta el clima festivo que despliegan las automotrices en con stands y shows, con la pesadumbre que se respira en las fábricas. Muchas se mantendrán inactivas las próximas semanas porque los proveedores externos ya le cortaron el chorro de insumos por las deudas acumuladas por la importación, que “se va destrabando con cuentagotas” , según se quejan. “No hay caso con el Bopreal, no convence a nadie”, mencionaban en un parador top de Cariló dos ejecutivos de importantes automotrices , de las que invirtieron en llevar novedades y lanzamientos a esa localidad del litoral atlántico. Con la excepción de Toyota, el resto de las empresas del sector evitó hacerse de los bonos que diseñó el Gobierno de Milei, con la expectativa de que resultara una solución para las deudas de los importadores. Pero la confianza que los libertarios creyeron derramar en el mundo no llegó a los proveedores del exterior. “Es que recién pueden cobrar en 2027, y si los quieren vender en el mercado secundario les dan apenas la mitad”, expresó uno de ellos , que intentó convencer a la casa matriz para que se haga del Bopreal. Hasta el momento, las licitaciones fueron un fracaso y solo se colocó un tercio de los u$s5.000 millones que dispuso el Palacio de Hacienda. Tampoco están muy contentos en los comercios, ya que la caída del consumo está superando las previsiones, y no solo en la ciudad cabecera semivacía, también en los lugares turísticos “la gente se volvió gasolera, pero de cuando el gas oil era barato”, ironizaban en un restó a La Cumbrecita, en Córdoba. El asunto, naturalmente, alcanza también a todos los espectáculos artísticos armados en esos lugares y que van avanzando con suerte irregular al punto que apenas una media docena llegaría al final de la temporada, en tanto varios ya evalúan “acortar” la temporada en varias semanas. Entre las excepciones, hasta ahora, está el espectáculo de la humorista e imitadora Fátima Florez, bendecida tanto por la “Chiqui” Legrand, como por el presidente Milei, su novio. “Ella corre con ventaja. Él (Milei) estuvo en la apertura de su espectáculo y ahora va a volver para su cumpleaños”, se quejaba un competidor en alusión al trascendido de que Milei volverá a Mar del Plata para el 3 de febrero, y con regalo incluido. “El tipo es un espectáculo en sí mismo. Miren o sino lo de Davos…”, siguió el hombre , en una suerte de crítica disfrazada de comentario

Balanza

Antes de esa fecha se deberá definir buena parte del paquete de leyes ya enviado al Congreso, a los que se sumarían otros 2-3 para tratar en la ampliación de las Extraordinarias, y que traen a maltraer a los legisladores que no están alcanzando a leer las primeras propuestas, que ya llegan otras, además de los cambios y negociaciones, que obligan a reescribir todo de vuelta, lo que no siempre sucede. Así, semejante cantidad de modificaciones está dando lugar a una especie de desconcierto generalizado acerca de hacia qué lado de la balanza van inclinándose las cosas o, peor aún, a cuál de ellas se refieren con cada balance. Sin embargo, y aunque la prórroga de las sesiones de este verano dio lugar a algunas especulaciones sobre el respaldo efectivo que podría tener el oficialismo, tanto la movida adelantada de la CGT, como la virulencia de ciertos comentarios críticos, dan lugar a pensar que es probable que el oficialismo y sus aliados estén consiguiendo los votos, al menos para lograr dictamen de comisión esta semana y luego se pueda pasar al recinto, al menos, con el primer paquete. Tras cartón, se dará el “paro general y movilización” de este miércoles desde las 12 hasta las 24, pero con la singularidad de que “habrá transporte hasta las 19”, para facilitar la llegada y la desconcentración de quienes quieran movilizarse al acto central en la Plaza de Mayo. Por supuesto que la decisión despertó suspicacias varias, mientras que a algunos funcionarios les preocupa más la aplicación de la normativa antipiquetes que comenzó a aplicarse, y que puede desembocar en bloqueos de los accesos. “Si no nos dejan llegar con los colectivos, haremos el acto de protesta donde nos detengan”, amenazó un sindicalista. Del lado de enfrente, están los que sostienen que “todavía el Gobierno cuenta con un alto porcentaje de adhesión de la gente”, mientras que la imagen negativa del sindicalismo “supera el 80%”. “Los gordos se adelantaron demasiado. Están oxidados”, trataba de tranquilizar uno de los operadores que habría sufrido el enojo presidencial por “tocar” el tema sindical contra su orden. Cuando Javier (Milei) lo vio, ya el resumen de Stuzzenegger era público y no se podía dar marcha atrás”, explicó el hombre que ahora tiene hecha una promesa al Gauchito Gil para evitar un nuevo enojo presidencial.

Chachos

Ante semejante maremágnum quedaron por el camino cantidad de cuestiones, como los 9 años de la muerte del fiscal Nisman; la subas en las tarifas de los medios de transporte; los nuevos aumentos que se perfilan; la aparición (o no) de los billetes de $10.000 y $20.000; y hasta la controversia con el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, a raíz del eventual lanzamiento de la cuasimoneda (bonos) en esa provincia. Al respecto, el propio Presidente sostuvo que “tiene toda la libertad para hacerlo”, pero anticipó que “la Nación no va a salir después al rescate de esos fondos”. Se trata de los Bocade (Bonos de Consolidación de Deuda), aunque algunos ya los denominan “Chachos”, y si bien en un principio iban a ser por $15.000 millones, luego la legislatura provincial autorizó hasta $22.500 millones, que se emitirían en dos tandas. También quedaron, de la estadía en Davos, unos supuestos “diálogos con Conan”, producto de la “creatividad criolla”, que iremos desgranando por partes. “Padre, ve e ilumina al mundou...”, habría dicho supuestamente Conan por boca del médium suizo consultado por el Presidente durante su corta estadía en Davos. “¡No, ese no es!. Ni siquiera estamos en el Reino del Cielo de los Canes”, se enojó Milei. Ya es el cuarto intento. Los médium suizos no acostumbran a tomar esos caminos. Suelen ir más cerca, al popular cielo de las almas humanas, en pena y no tanto. Era el mejor mentalista de los Alpes y alrededores, le prometieron, pero no estaba dando resultado. No había caso. Otro intento más: aparecieron mugidos. El rumbo seguía errático. Sin embargo, cuando ya no quedaban esperanzas, y el abatimiento caía pesado como un libro de Benegas Lynch, hubo señales desde el Más Allá. Un ladrido inconfundible, un rugir. “¡Conan, por fin!...”, dijo casi quebrado. El médium suizo puso cara de porteño en un bar del Congreso. Infló el pecho. Él lo miró, un poco agradeciendo y otro poco dándole a entender que la conexión había sido una casualidad. “Padre…”, fue lo único que llegó desde el otro lado.“¡Pregúntenle... necesito que me guíe!...”, pidió ansioso. El suizo cerró los ojos. Y tras un minuto que pareció dilatarse horas, respondió en un mal castellano: “Padre, ve e ilumina al mundou... Están a oscuras... Eres el elegidou, haz entrar en razón al universou”…(continuará…)