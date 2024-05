Charlas de quincho: piropos de Mondino, la arquitecta de mármol y el oro que pierde brillo

Se presenta el 22 de mayo el nuevo libro de Javier Milei y Conan advierte por los "errores de tipeo".

Mondino, piropeadora; Jesús, en la Rosada

La singular política diplomática llevada adelante por la canciller Diana Mondino dio que hablar hace unos días cuando la funcionaria dijo durante una entrevista que los chinos “son todos iguales”. Si bien Mondino no encontró diferencias entre los habitantes del país que gobierna Xi Jinping, parece que sí pudo distinguir a los europeos, especialmente a Amador Sánchez Rico, embajador de la Unión Europea en Argentina.

Con motivo de los festejos por el Día de Europa, que se celebró el jueves en el exclusivo Yacht Club de Puerto Madero, Mondino agarró el micrófono para saludar al funcionario y, de paso, aprovechó para piropearlo. “Ustedes tienen una gran ventaja, imagínense que alguien sea ‘amador’ y lindo”, sostuvo la funcionaria en un juego de palabras dirigido a los invitados , que se amontonaba en la mesa de fiambres, mientras los mozos circulaban con empanaditas, cazuelitas con ñoquis y de boeuf bourguignon.

La ocurrencia fue festejada por los diplomáticos y los funcionarios allí presentes, entre quienes se destacaron la vicepresidenta Victoria Villarruel, el ministro de Defensa Luis Petri, y su esposa, la periodista Cristina Pérez. También alzó su copa de champagne para brindar el vocero presidencial, Manuel Adorni, sin soltar el lingote de chocolate que se sirvió de postre.

Esta semana también tuvo lugar el segundo paro general a la gestión de Javier Milei. La jornada se siguió de cerca en Balcarce 50, en donde se se llevó a cabo la reunión de Gabinete, aunque sin la presencia del Jefe de Estado.

Su hermana, Karina, también se mostró trabajando: la funcionaria se sentó en la cabecera de una mesa que congregó a diputados PRO y de LLA. Allí estuvo presente entre otros el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien acudió a la cita con una polera debajo de su saco sastrero y una curiosa explicación. El sobrino de Carlos Saúl dijo a los allí presentes que había vuelto a andar en moto, y que esa vestimenta lo abrigaba mucho más que la camisa al desplazarse.

Pero la presencia que más llamó la atención en Casa Rosada fue la del propio Jesús. Enviado tal vez por las Fuerzas del Cielo, un hombre vestido con como el hijo de Dios en la tierra se apersonó en Balcarce y preguntó por Milei. El Presidente no lo recibió.

Volvió la arquitecta: ¿Dónde está el mármol de Carrara?

Uno de los temas de los que más se habló en los pasillos de la Casa Rosada fue que el retorno de la polémica arquitecta Marité Berdasco, denunciada en tiempos de Mauricio Macri por haber hecho desaparecer una escalera histórica de mármol de Carrara, bajo la curiosa excusa de poner un ascensor en un lugar donde ya había un ascensor. Además, se hizo sin contar con la autorización de la Comisión Nacional de Monumentos Históricos que presidía en aquel entonces Teresa de Anchorena.

Por supuesto, finalmente no hicieron nada de eso y solo fue reemplazada por una escalera moderna. El tema es que nunca se supo a ciencia cierta adónde fue a para el costoso mármol italiano. Esta misma arquitecta, de la cual se dice que es "socia" de Fernando De Andreis, secretario general de la Presidencia en la administración Macri, volvió a la Rosada, al principio sin nombramiento. Pero luego de un tiempo la nombraron y ahora depende de Karina Milei.

Es conocida la crítica de la escalera, pero los baños remodelados también dicen que costaron "una fortuna". Y a cuatro años el deterioro de la Casa Rosada es muy notorio, más allá del abandono de la gestión de Alberto Fernández.

Otras de las críticas a su gestión durante la época de Macri: la anulación del comedor que se hizo el el último piso o el año en que la la Casa de Gobierno estuvo con el patio principal destrozado porque iban a hacer un ascensor en el centro de la entrada de Balcarce 50... después se dieron cuenta que no era posible.

"Además es una persona de un pésimo mal trato hacia la gente. Volvió a la Rosada por sugerencia de De Andreis", cuchicheaban conocedores de la Rosada, en voz baja, en el Patio de la Palmeras.

Serenito: megaestructura para una "función off topic"

“Todo lo que sube…” comentan en la Casa Rosada mientras las miradas se dirigen hacia el despacho de Eduardo Serenellini.

El 29 de diciembre asumió con el cargo de secretario de medios (rango de ministro) con muchas atribuciones. Al mes y medio cayó en desgracia (por estar en la mira de Karina Milei) y fue descendido a secretario de Prensa (sin rango ministerial y con el impedimento que no podía participar en las reuniones de gabinete).

Poco duró la caída porque, dicen que hasta con lágrimas en los ojos, consiguió convencer al presidente Javier Milei para que le devuelvan el rango de ministro. Lo logró y nuevamente comenzó “Serenito” (como se lo conoce a Serenellini) a participar de las reuniones de gabinete y pasear por el interior del país. Así, su nutrida agenda incluye desde visitar las distintas oficinas de Radio Nacional, asociaciones empresarias locales y, en algunas ocasiones, mandatarios provinciales.

Días atrás se vio con directivos de la Unión Industrial Argentina (UIA) y volvió a solicitar encuentros con sectores empresarios. Este tema, fue justamente una de las causas que, en su momento, generó el malestar a más de un ministro del gabinete nacional. “Qué tiene que hablar un secretario de Prensa con dirigentes empresarios”, se quejaban.

Ahora las críticas de quienes internamente no lo ven con buenos ojos se dirigen a que Eduardo Serenellini tiene un sueldo bruto de casi 5 millones de pesos. Una estructura de 100 personas y, como si no fuera poco, incorporó a unos 15 colaboradores propios. Además, su área dispone de 3 choferes, 5 custodios, 3 secretarias personales; un área de relaciones de recursos humanos propia; un jefe de jefe de Gabinete con rango de subsecretario; direcciones nacionales, generales y coordinaciones.

También por su rango cuenta con el manejo de unidades retributivas discrecionales que permiten mejorar los salarios. Comentan que a una de sus secretarias la benefició con un salario de aproximadamente unos 1,5 millones de pesos. Desde ya se le cubren los gastos de sus viajes y al personal que lo acompaña como sus custodios.

Toda esta estructura y recursos para una función que no queda clara. El manejo de la casi inexistente pauta publicitaria pasó a manos de Manuel Adorni. La vinculación con los medios, a los efectos de brindar información, también la tiene bajo su cargo el vocero presidencial.

Por lo tanto, “¿a qué se dedica Serenito”? se preguntan en la Casa Rosada.

Cuando fue nuevamente ascendido a través del DNU 337/2024 se argumentó que “la medida propuesta resulta impostergable para la gestión del gobierno”. En la Casa Rosada se preguntan cuáles serán las funciones impostergables que lleva a cabo el secretario de Prensa que no se conocen aún.

Día de la Minería en Córdoba: no es oro todo lo que brilla

Córdoba fue sede del festejo principal por el Día de la Minería y dejó mucho para analizar. Primero, lo que muchos se preguntaron: ¿por qué Córdoba? Porque allí se producen sales, cales, carbonatos, rocas, piedras y áridos fundamentales para las industrias argentinas del plástico, pintura, cemento, vidrio, cerámica, que de otro modo no podrían desarrollarse. Es la minería no metalífera, que permite ahorrar unos u$s4.000 millones por año en importaciones. “Los minerales de Córdoba son insumos de buena parte de la producción farmacéutica y también sirven para producir alimentos balanceados, además de su insustituible función en la mejora de los suelos para la producción agrícola”, dijo Alejandra Cardona, de CAEM, al abrir la gala ante más de 380 representantes de empresas mineras, funcionarios nacionales, provinciales, diplomáticos e invitados especiales.

“Córdoba es minería y la vamos a defender como al agro y a la industria automotriz”, completó el gobernador anfitrión, Martín Llaryora, que al inicio del festejo era el gran ausente, y de repente sorprendió a todos al ingresar por una puerta lateral del salón Alto Botánico. Como suele ocurrir en los eventos de empresarios mineros: “security first”. Y había motivos: días antes de este festejo grupos de ambientalistas locales celebraron el fallo de la Corte Suprema cordobesa que ratificó la prohibición de la minería metalífera en la provincia. Y se temían presencias indeseadas que finalmente no llegaron.

WhatsApp Image 2024-05-11 at 14.42.10.jpeg Día de la Minería en Córdoba I. Empresarios, gobernadores y el embajador de Canadá, Reid Douglas Sirrs, se expresaron a favor del RIGI para grandes inversiones. En las mesas, pidieron cautela por temor a suba de retenciones o regalías.

Por ahora, los cordobeses se tendrán que conformar con la extracción de cuarzo, feldespato, dolomita, yeso y fluorita, entre otros minerales de segunda y tercera generación. Lo que no les conforma a los mediterráneos es el parate de la obra pública de Javier Milei: por esa decisión se desplomó 50% la actividad minera, derrumbe solo comparable con la pandemia. No hay despidos, pero si demasiado acopio de mineral a un costo que en un par de meses dejará de ser prudente. Los 3.500 cordobeses afiliados a AOMA, en alerta.

Hoy no todo lo que brilla es oro en el sector minero (frase nunca dicha con más razón que ahora). El enorme potencial argentino en litio y cobre contrasta con la situación crítica de los metales preciosos, en caída libre por maduros y sin solución a la vista por ahora. Se necesitan u$s1.500 millones del exterior para más exploración. En Córdoba estimaron que a la Terra Argentea, a la Reina del Plata, le quedan solo tres años de oro y plata, con lo cual el próximo gobierno no contaría con 70% de las exportaciones mineras actuales, que superaron los u$s4.000 millones. Y para peor, si bien está en lenta recuperación, la producción de litio nacional ingresó hace meses en un limbo de paños fríos por el descenso del precio internacional de u$s84.000 a los actuales u$s20.000 la tonelada equivalente: de 47 proyectos más de la mitad están semiparalizados; hay suspensiones; revisión de los planes de factibilidad; los productores de insumos no encuentran mercados, y las minas que están en marcha no prevén acelerar la producción más de lo previsto. El 50% de la inversión en litio argentino es china. Los asiáticos llevan la punta de lanza a nivel mundial con la fabricación de autos eléctricos y no hay incentivos claros por ahora. En la reciente gira de Diana Mondino por Beijing se retomó la idea de integrar la cadena, con baterías propias de ion-litio. “Está en evaluación y estudio”, dijo un empresario que participó de esa charla. “Ya estaba previsto en un memorando anterior”. El problema para la batería argenta es que América Latina no es un gran mercado, en cambio Europa, sí.

WhatsApp Image 2024-05-11 at 14.42.10 (1).jpeg Día de la Minería en Córdoba II. El nuevo secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, tomó el micrófono para dar su primer mensaje público. En esta imagen, tuvo que elegir una categoría para la trivia interactiva que organizó CAEM para los 380 invitados.

Del Viejo Continente llegó hace varios años el CEO de uno de los proyectos cupríferos más prometedores de la región, que prevé industrializar el cobre para sumar valor. “Solo con el cobre podemos exportar el 20% de lo que hoy produce el campo, unos u$s10.000 millones por año”, ilusionó a sus interlocutores. Un auto a combustión requiere 5% de cobre, pero uno eléctrico más del 40%, explicó. ¿Cómo se logra? “Empecemos por el RIGI”, respondió. Los empresarios mineros le rezan más al Régimen que los chilenos a San Lorenzo, el patrono de la minería. Llaryora y su par sanjuanino, Marcelo Orrego, -también presente en la velada-, confirmaron que sus senadores votarán a favor de la ley bases. Pero como ya se dijo en estos Quinchos, no todo es brillo para la minería.

Un presidente empoderado de una cámara importante calmó los ánimos con el RIGI porque sabe que hay 3.500 pymes locales proveedoras del sector que pueden caer en desgracia, y que hay otros temas para discutir en el despacho de Luis Lucero la semana que viene. “Si se da el RIGI no esperen decisiones de inversión aceleradas, buenísimo que se apruebe, pero hay más cosas por resolver, como el atraso cambiario y la falta de competitividad con otros países de la región por los impuestos”, alertó.

Es que durante la cena circuló un rumor estresante para los que deben convencer a inversores internacionales de traer dólares a la Argentina: tras la Ley Bases, ¿suben las retenciones y las regalías a la minería? Hoy el doré paga 8% de retenciones, mientras que la plata, litio, plomo, cobre y zinc, tributan 4,5%. Y en cuanto a regalías provinciales siguen en 3% (más los aportes a fideicomisos y fondos fiduciarios, según cada provincia), pero desde el Sur soplan vientos que las empujan al 30%. “Seamos cautos con el RIGI”, remarcó el presidente empresario.

Construcción sostenible y pincharrata

La nueva estrella que sumó Estudiantes de La Plata por el campeonato que ganó en la final frente a Vélez Sarsfield alentó celebraciones que excedieron el ámbito deportivo. Tan contentos como los hinchas más fanáticos, estaban los directivos de Saint-Gobain, la empresa multinacional de construcción sustentable que en enero pasado firmó un acuerdo con el club platense para ser su main sponsor y lucir su logo en el frente de la camiseta del equipo albirrojo.

Al día siguiente de la consagración del club que preside Juan Sebastián Verón, la compañía distribuyó por Whatsapp la siguiente salutación entre sus clientes y amigos pincharratas: “Desde Saint-Gobain queremos saludarte y celebrar este nuevo título obtenido por Estudiantes de La Plata, que corona el esfuerzo y trabajo de todo el equipo en lo que va de este año. Hoy, con mucha alegría reafirmamos nuestro compromiso con el club y con la comunidad pincha”.

Muchos fanáticos creyeron leer allí una promesa de renovación del vínculo económico entre la empresa y el club, toda vez que además del acuerdo está implícita una relación vinculada con el nuevo estadio que Estudiantes inauguró en noviembre de 2019. Ese estadio sigue parámetros de construcción sostenible que lo ponen al nivel de grandes clubes internacionales. Pero el desafío que enfrentan los dirigentes ahora es cómo ampliar su capacidad, que quedó insuficiente para la cantidad de socios y simpatizantes que quieren ir a ver a su equipo.

Saint-Gobain, de origen francés, es líder en el mercado global de construcción sostenible y por eso pinta como el partner ideal para completar las obras en el Estadio de las calles 1 y 55. Por ahora, según los dirigentes, no hay nada concreto pero las posibilidades siguen abiertas. Igual la empresa sumó otro motivo para festejar: según los resultados del Barómetro de la Construcción Sostenible 2024, el concepto de construcción sostenible se está instalando con fuerza en la sociedad argentina.

Ese barómetro que Saint-Gobain elabora en base a una encuesta entre profesionales, estudiantes, funcionarios de gobierno y miembros de asociaciones de 22 países, indicó que el 89% de los argentinos encuestados está familiarizado y sabe de qué se trata realmente el concepto de construcción sostenible, porcentaje que está dos puntos por encima del promedio de respuestas globales. Además, el 95% considera prioritaria la adopción de un tipo de construcción más sostenible, aunque la comprensión del concepto todavía resulta parcial y asociado a la "construcción verde", como el uso de materiales respetuosos con el medio ambiente (32%) y a la eficiencia energética de los edificios (28%).

De todos modos, en cuanto a eficiencia los directivos admiten que Saint-Gobain acertó un pleno ya que a sólo cuatro meses de firmar el acuerdo con Estudiantes, logró asociar su marca a un hecho histórico para el club platense. El vínculo concluye el 31 de diciembre de 2024 y, además de la camiseta del primer equipo, incluye la presencia de la marca en diferentes espacios del Estadio UNO y el Country Club de City Bell.

Estornudos de Basil, influencers y fake news

Pese a la estrepitosa caída del mercado automotor, la semana pasada hubo dos lanzamientos de peso en el sector: el Citroën C3 Aircross y la renovación del Toyota Corolla. Las marcas realizaron eventos de lanzamiento, la francesa en el Paramount Arena y la japonesa en el Movistar Arena.

En ambos casos sonó la famosa frase: "Brasil se resfría y estornuda Argentina". Es que las graves inundaciones del sur del vecino país llevó a la parálisis de la industria local, donde la más afectada fue la planta cordobesa de Fiat, del grupo Stellantis, paraguas bajo el cual también está Citroën.

Así, en los estudios Paramount de Martínez, utilizados durante tiempo por Telefé, se notó la preocupación. La industria también frenó la semana pasada por el paro de la CGT del jueves, en momentos en que las líneas de producción funcionan a ritmo lento. La caída de abril fue del 21%, en sintonía con la cuatrimestral que es del 22%.

WhatsApp Image 2024-05-12 at 18.00.06.jpeg Diego Torres en la presentación del nuevo Citroën C3 Aircross

Allí, entre el tierno lomo braseado acompañado de papas gratén -regado con Catena Zapata-, y antes del show del cantante Diego Torres, directivos de Stellantis mencionaron también que sigue en pie otra presentación fuerte: la del Fiat Fastback, prevista las próximas semanas. Y será con un viaje de test drive para la prensa, pero no en Bariloche como estaba previsto ya que se pronostican fuertes nevadas, sino en Salta, donde se estima un clima más amigable.

En cuanto a la prensa, fue comentada la presencia de una influecer de las redes sociales que se encargó de desparramar una fake news sobre la supuesta salida de Volkswagen del país. Fue debatida entre voceros de la marca y periodistas como una prueba de cómo el amateurismo de los influencers, de moda en cada acción comunicacional por su look canchero pero sin rigor informativo, puede volverse en contra como un búmeran.

Diálogos con Conan: errores de tipeo y el show del Luna

- Padre, jajaja. Leí su libro...

- ¿Y qué te causa gracia, Conan? ¿Me querés explicar?

- Dice que mide un metro noventa, que siempre fue un exitoso, que todos los chicos querían ser amigos suyo, que era mejor arquero que el Pato Fillol...

- ¿Y qué tiene, Conan? Todo cierto

- Padre, no le van a creer, tendría que haber aflojado. Yo fui su confidente, aquellas noches de Monster Mango Loco, y sé lo que sufrió.

- Es un libro, Conan. Puedo poner lo que me cante.

- Pero usted es el Presidente. Le acaban de sacar un libro de circulación por inventar que se graduó en la UBA y que hizo un doctorado. Lo van a volver a cuestionar.

- Quise poner UB, por la de Belgrano, y por un error de tipeo me quedó UBA.

- ¿Otro error de tipeo, Padre? ¿Como en la Ley Bases?

- Todos cometemos errores, Conan, en especial de tipeo.

- Además, usted se moría de ganas por graduarse en la UBA, pero no le dio el cuero, Padre. Asúmalo. Por eso la quiere cerrar ahora.

- No digas pavadas, Conan. La gente me quiere así, un líder con falencias. En el Luna Park lo vamos a demostrar. Ni Carlitos Monzón, ni Nicolino el Intocable, lo que voy a generar en el Luna sería la envidia de Tito Lectoure, que en paz descanse.

- Que sea una fiesta, Padre.