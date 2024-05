La (in)constitucionalidad del RIGI, en la mira de un PJ que se aleja del progresismo

El retorno de la Ley Bases a la Cámara de Diputados ya es un hecho para todas las fuerzas políticas. Plan B de la oposición en caso de no conseguir los cuatro senadores que le faltan para rechazar el proyecto si, como dicen, los 33 del bloque de Unión por la Patria (UP) están firmes y sin fugas.

La autonomía de las provincias

Ya es un hecho que el RIGI no pasará los filtros de los senadores. No solo por la contradicción técnica que marcó en comisiones la legisladora aliada Guadalupe Tagliaferri (Pro) respecto a si las provincias deben adherir (artículo 222) o si ya entran en el combo de prepo (artículo 163). Hay temas de fondo en los que cuesta entender cómo no se frenaron en el paso previo. Como agregado: la tensión que puede generarse entre Nación y provincias ya hace prever una judicialización con derivaciones impredecibles.

En primer lugar, las concesiones a las empresas son mayores a las que las propias compañías se hubiesen animado a pedir en una mesa de negociación tradicional. Vale aclarar que el RIGI está destinado a inversiones en minería e hidrocarburos. “Inversiones de más de u$s200 millones en el país no son para poner un almacén”, mencionaban desde una provincia patagónica semanas atrás. Pero más allá de algunas reducciones impositivas, el régimen contempla lo siguiente: retenciones cero a todas las exportaciones que surjan de las inversiones, arancel cero a la importación de maquinarias y bienes de capital, ningún requisito de compre nacional, requisitos de liquidación de divisas en el Mercado Único Libre de Cambios (MULC) de 80% el primer año, 60% el segundo año y cero en el tercer año de la inversión.

“Para qué queremos una inversión en litio si al tercer año no están obligados a liquidar y no pagan retenciones. No va a dejar dólares en el país y va en contra de toda la cadena de valor porque no habrá aranceles de importación”, mencionó a este medio Emiliano Estrada, diputado nacional por Salta (UP) y exministro de Economía provincial en la última gestión de Juan Manuel Urtubey. Estrada también cuestionó que las empresas no estarían obligadas ni a contratar proveedores locales ni mano de obra local, ni a comprar maquinarias en el país. Es decir, no habría derrame en ninguna escala.

“La realidad es que para que haya inversiones en litio no hace falta ningún RIGI. Llegan solas. El año pasado en Salta hubo anuncios de la coreana Posco y de la china Ganfeng, que suman unos u$s2.000 millones. La tasa de retorno de las inversiones con los precios que se proyectan para el litio les da margen de sobra”, dijo Estrada, para quien la actual Ley Minera “ya da las garantías de estabilidad fiscal que necesitan las empresas”.

Para el director ejecutivo de Fundar, Martín Reydó, se trata de “una combinación de privilegios al capital y de restricciones al bien colectivo que no hace ningún país serio del mundo; al menos ninguno de la región, aunque sí hay ejemplos en África”. “Es el régimen más generoso de la historia del país. Con una novedad absoluta: sin ninguna condición a cambio. Ni hoy ni nunca. Porque los treinta años de estabilidad prohíben cualquier cambio tanto a nivel nacional como provincial y municipal. El pacto Roca-Runciman se sonrojaría. En rigor, en aquel pacto de 1933, también firmado en mayo, el Reino Unido ‘permitía’ un 15% de la participación total del comercio de carnes fuera hecho por frigoríficos argentinos. En RIGI ni siquiera”, agregó.

También el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) alertó sobre el RIGI, que “va en contra de todo régimen de política industrial”. “El único objetivo es la entrada de dólares frescos en un corto plazo con la intención de liberar el cepo cambiario y permitir exteriorizar activos capitalizados en el mercado financiero, más que sentar las bases de un nuevo patrón de desarrollo o agenda de desarrollo para el país”, mencionó la entidad. Asocia al RIGI a un sinfín de medidas de La Libertad Avanza (LLA) tanto tributarias como desregulatorias que atentan contra el desarrollo industrial. “GAFI alertó sobre ausencia de controles sobre licitud en capitales que ingresen: RIGI es potencial vehículo de lavado. Se agrega blanqueo low cost, sin controles, e inclusión de no residentes: devenimos plaza atractiva para capitales que huyeron de tributar en otros países”, agrega CEPA.

Más allá de estos estudios, hay contradicciones con leyes provinciales. Neuquén tiene para Vaca Muerta una norma de “Compre Neuquino”, lo mismo Salta con el Registro de Proveedores Locales de Empresas Mineras, que establece que las empresas “deberán contratar obras, bienes, insumos y/o servicios prestados por proveedores locales inscriptos”. Es la clave para que crezcan las economías locales, ya sea a través de la cadena de valor del shale o del litio, en uno u otro caso. Con el RIGI, esto se perdería, al igual que la posibilidad de grabar con algún tributo a la renta extraordinaria.

Por supuesto, por la pirámide jurídica, una norma nacional tiene más validez que una provincial. Con lo cual, predominaría el RIGI. Pero en las gobernaciones creen que podría haber choques con la Constitución, que prevalece en todos los casos. La historia es conocida: los recursos son provinciales; por lo tanto, no podría tener más autoridad Nación que la administración local sobre esos recursos. Entendiendo, claro, que las RIGI apuntan a inversiones extractivas. Desde dos provincias comentaron a Ámbito que ya hicieron sondeos con expertos constitucionalistas y a primera vista detectaron que el RIGI “viola las autonomías provinciales”.

Este capítulo de la Ley Bases no es un detalle del proyecto, sino parte de su corazón, junto con las privatizaciones, el blanqueo o las facultades delegadas. Habrá que ver hasta dónde está dispuesto a ceder el Gobierno.

Escenario más polarizado

El reacomodamiento del sistema político continúa a paso lento. Acaso, el peronismo acelera a medida que observa que el repunte económico no sólo no aparece, sino que la paciencia social podría verse afectada con las subas de tarifas de servicio y del transporte. Aunque hay dirigentes en el PJ que prefieren hablar de “esperanza” antes que de “paciencia”. “Todavía está la esperanza de una mejora, el problema llegará cuando esa expectativa empiece a apagarse. Y cuando la gente vea que no habrá mejoras en sus condiciones de vida”, analizan en el PJ.

La reactivación no la ven apalancada en ninguno de los factores habituales: sin gasto público por las obras frenadas, sin mercado interno activo, sin inversiones y con las exportaciones quietas (en baja las industriales, en alza las del agro –si liquidan y dejar de esperar una devaluación-), difícilmente aparezca el repunte. Otros sectores de Unión por la Patria analizan que podría haber un crecimiento, pero lento. “La pipa de Nike, si hubiera que graficarla, un valle que muy de apoco irá en levantada. Jamás una V”, dicen.

Como fuera, el peronismo empieza a calentar motores y posiciona a Cristina Kirchner, que volvió a mostrarse en público en el Instituto Patria. No solo se para por arriba de la interna y le marca el territorio de Axel Kicillof, que lanzó su propia línea. “Los que están con Axel adelantaron un año la interna”, mencionaba un dirigente kirchnerista, pero no camporista. Así, Cristina se rearma y concentra el caudal. “Es la única dirigente que traslada a voto la imagen positiva”, dicen. Y minimizan los sondeos en torno a Milei: “Es verdad, tiene más imagen positiva que negativa. ¿Pero es una imagen alta para apenas cinco meses de gestión?”, se preguntan.

También el endurecimiento implica blindarse en el peronismo y sus herramientas tradicionales. Y ahondar en la tesis de que el progresismo le fue comiendo al terreno a la doctrina para instalar una agenda alejada de los problemas de la sociedad. La declaración de Cristina en el Patria indicando que nunca fue feminista va en esa dirección. Un peronismo que también es capitalista, y que buscará romper con el imaginario que lo asocia al “socialismo”. Son los pasos comunicaciones que vienen.

En clave electoral, el frente que se alumbre con esa dirección dejará afuera a quienes se corrieron al centro. “Lo de Jaldo o Sáenz no nos puede pasar, que ponen diputados y al otro día de ganar se van del bloque”, decía un armador justicialista. Esos mandatarios también deberán enfrentar el año próximo el dilema de apostar al gris, en especial si La Libertad Avanza gana territorialidad (¿de la mano del PRO?) y polariza los comicios. Falta una eternidad.

LLA también tiene sus desafíos intrínsecos. Además de robustecer la alianza con el dialoguismo, en especial con el partido de Mauricio Macri para sostener la Ley Bases en el Congreso, tiene que mantener calma la tropa propia. Los chicotazos del affaire Oscar Zago- Marcela Pagano vs Karina Milei siguen latentes. La enseñanza para una fuerza joven es adiestrarse en la máxima de “los trapos sucios se lavan en casa”. “En el peronismo se matan, quizás se encierran en el baño a las trompadas, pero salen y tienen una posición común hacia afuera. Los libertarios hacen todo público”, se sorprendía un radical de años en el Congreso.

Los libertarios tendrán una prueba de fuego este miércoles en la Comisión de Labor Parlamentaria de la Legislatura porteña, que ya está convocada. Si bien el bloque de LLA de nueve legisladores se mantiene en pie, hay dos liderazgos que prevalecen: el de Ramiro Marra, que volvió a ser el jefe de bloque al cosechar cuatro voluntades tras la salida de Zago de LLA en Diputados, y el de Pilar Ramírez, la apuesta en ese recinto de Karina Milei. Marra confirmó presencia en ese encuentro de comisión. La duda es que hará Pilar Ramírez.

Trascendió que Martín Menem intentó influir en el oficialismo porteño para que reconozcan a esta última. Pero el PRO, que manda en la Ciudad aunque ya sin mayoría automática, se desentendió de la interna ajena. Los acuerdos en ese enclave entre amarillos y libertarios podrían no ser lineales con los que están vigentes en el Congreso Nacional. No le convendría a nadie.