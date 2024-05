Martín Llaryora: "Tenemos que defender a la minería como lo hacemos con el agro y la industria automotriz"

El gobernador comparó el potencial económico actual de Australia y Canadá, luego que desarrollaron la minería y abogó por seguir ese camino. “Hace muchos años atrás a la Argentina la comparaban con Canadá o Australia, países que tenían grandes oportunidades de desarrollarse, ¿y qué pasó?, pasaron muchas cosas. Cuando uno ve a Canadá y Australia utilizaron todos sus potenciales, todos, para lograr el desarrollo. Tal vez nosotros no utilizamos todos nuestros potenciales. Claramente, nos concentramos en la agroindustria, en darle valor agregado a nuestro agro, en el talento. Pero abandonamos, nos dormimos, en cosas que nuestros hermanos canadienses y australianos no. Hoy en día, son potencias mineras, gasíferas, y nosotros abandonamos tal vez por no ser parte de la dirigencia central, por no ser parte de la agenda", sostuvo.

En esa línea, exhortó a que la minería deje de ser un "tabú" y que esa palabra se convierta en "orgullo" de los argentinos, como de la misma manera que el agro. "Podemos ser una gran potencia y hoy la geopolítica mundial nos da una oportunidad, y los vientos soplan distintos. Es por eso que creo en una Argentina distinta, pero que depende mucho de ustedes, de los que están aquí. Una Argentina distinta que pueda prender este avión que se llama Gran Argentina, que no puede tener solo una sola turbina, porque hoy tiene una. Hoy dependemos no solo de la voluntad principalmente de nuestra producción agroindustrial, que aparte no depende solo de nuestros productores, depende mucho del clima, de la lluvia. El clima que juega una mala pasada y la Argentina tambalea", enfatizó.

CAEM eligió Córdoba para su festejo porque allí se desarrolla una importante industria minera no metalífera, que genera en el país una producción equivalente a la de la minería metalífera que permite sustituir importaciones por u$s4.000 millones y es esencial para el desarrollo de una importante cadena industrial, principalmente para industrias plásticas, farmacia, pinturas, el agro y la construcción. Esa producción cordobesa implica extracción y movimiento de 1.500 camiones por día de minerales de segunda y tercera categoría. De hecho, según reveló el directivo de la Cámara Empresaria Minera de Córdoba (Cemincor), Hernán Soneyro, en la provincia mediterránea hay 230 mineras en operación, que emplean a 3.500 trabajadores afiliados a AOMA.

En ese marco, Llaryola dijo que “tenemos que ser una generación que se anime a un pensamiento distinto a lograr acuerdos, que sean todos pendientes a integrarnos al mundo y a mejorar la producción de todos nuestros países”.

“Lo importante es que nosotros pensemos asumir que somos un país también minero, también petrolero, también gasífero y con talento, y que asumimos la defensa de la producción como valor para generar un trabajo que tenemos futuro”, remarcó el gobernador cordobés, que se prepara para ser el anfitrión el 25 de mayo de la firma del Pacto de Mayo que impulsa Javier Milei. De hecho, se confirmó en la cena que los tres senadores nacionales de su provincia votarán a favor de la ley bases y el RIGI que reclama el sector para las grandes inversiones.

