Clima caliente, no solo por las altas temperaturas. Milei verá al Papa, a quien le gusta que lo visiten (no tanto visitar). Volvieron los sobres de sal a la Rosada. Hay plata, pero faltan lapiceras. 70-30, la fórmula de Fernet en el CFI. Conan: más shiojano que el Chacho. Volvió Scioli al Patio de las Palmeras.

Con todos los ojos puestos en el Congreso, el fin de enero terminó de agotar (y agobiar) a los argentinos en general, y a los porteños en particular que debieron soportar los cortes, movilizaciones y protestas por el avance de la ley ómnibus, o “combi”, como le dicen algunos después de los recortes. Ahora, con diputados demudados después de la maratón de enero, ya mañana comenzará el tratamiento en particular que promete ser muy duro también, al punto que el propio Ministro del Interior sugirió un trabajo previo para dejar solo los puntos en desacuerdo.

Es más, Guillermo Francos habló de “tratamiento por capítulos”, más que por artículos individuales, lo que seguramente será rechazado por la oposición, y más aún por la cantidad de lobbies que aparecieron repentinamente, cada uno con un interés en particular. “La votación fue bastante coherente con el resultado final de la presidencial. Fue 142 a 111 el resultado del balotaje; y ahora salió 144 a 109”, comentaba un analista en una coqueta terraza del Este , mientras sus contertulios inquirían sobre cuál puede ser la reacción de los partidos y frentes políticos ante los “díscolos”, de un lado y de otro. Ahora la pregunta es qué pasará con la votación en particular.

Mientras, la vicepresidente Victoria Villarruel se prepara para hacerse cargo de la presidencia por segunda vez en los casi dos meses de mandato. El panorama que tiene por delante para esta semana de ausencia de Javier Milei no es demasiado alentador: hubo otra suba de tarifas de transportes (subtes) y taxis; aumentó la nafta otra vez; se multiplican los cortes de electricidad por el exceso de consumo ante la ola de calor; terminó la feria judicial por lo que se van a “reactivar” varios casos; se debería conocer la inflación de enero que se estima en 20%-21% (algunos ya calculan un 15% en febrero); mientras que la CAME informó sobre una caída de ventas de 28,5% en enero, respecto a enero del ´23, y que es acorde con la caída del consumo que registra en gran cantidad de rubros.

La actividad coincide con un momento clave en el Senado (que ella preside), que tendrá que dirimir su posición respecto a la ley ómnibus, sobre la cual tanto la oposición como el oficialismo se muestran “optimistas” de los resultados. Será como una prueba de fuego ya que “no pudo” aprobar Boleta Única, y tampoco llamó para tratar el Mega-DNU como le pedían. “Con ese panorama, se entiende que Javier (Milei) se haya ido a Mar del Plata el fin de semana, a festejar el cumpleaños de Fátima (Flores), y hoy parta para Israel y luego a Italia hasta la semana que viene, cuando volverá en pleno feriado de Carnaval”, explicaba un muy cercano del entorno presidencial.

El periplo que comienza mañana en Tel Aviv, sigue hasta Roma el 10, y el 11 en el Vaticano para asistir a la canonización de Mama Antula (la primera Santa argentina) con cantidad de argentinos que también viajaron con el mismo fin, y el 12 a la audiencia privada que le dará el Papa Francisco, y sobre la que hay muchas expectativas después del fuego cruzado de campaña.

Primeros 22 mil kilómetros de disculpas

milei-papa-francisco.jpg

“El Papa perdona, pero te hace viajar”. Un conocedor de la Santa Sede se anticipó al viaje de Javier Milei al Vaticano del 11 de febrero. Francisco (“un santo en el mundo, pero uno de los nuestros acá”, dijo) lo verá por primera vez, y aunque hubo palabras de perdón del Presidente, y ambos dejaron entrever que no quedan huellas de rencor, la cumbre estará también atravesados por aquellos dichos de campaña, donde el libertario tildó al Sumo Pontífice de “enviado del maligno”.

Tampoco se puede dejar de rememorar la ecuménica cara de tuje que el Papa, de ideas cercanas al peronismo, le regalaba a Mauricio Macri cada vez que tenía oportunidad. “¿Ya lo perdonó? ¿Va a venir a la Argentina?”, se le preguntó a este dirigente que oficia de enlace con la Basílica de San Pedro. “¡Qué va a venir! Olvídense, lo va a hacer viajar a él, las veces que tenga ganas”. Entre risas, recordó que, aunque tenía pensamientos más cercanos a los Kirchner, nunca cedió ante los pedidos de Cristina para que visitara Argentina. Principalmente, por los tirones en tiempos en que era Bergoglio, Arzobispo de Buenos Aires. “Él sabía que a Cristina no le gustaba viajar… y la hizo ir siete veces. Once mil kilómetros de ida, once mil kilómetros de vuelta. Más de 150 mil kilómetros de disculpas. Mirá si a éste (por Milei) se la va a hacer fácil”. A la distancia, el Papa se divierte: anuncia que piensa venir, pero después dice que es “una hipótesis”. “Las palabras de campaña van y vienen”, dijo, indulgente, hace pocos días.

Un Fernet para el Impuesto PAIS

Guillermo Francos.jpg

70-30. Ese fue el guarismo que el lunes destrabó por un rato las negociaciones con la Casa Rosada. No se trató, en este caso, de las indicaciones para armar un fernet con Coca, aunque hubo acento cordobés. La fórmula resume la iniciativa que los gobernadores le presentaron al oficialismo: 30% del Impuesto PAÍS para las provincias, 70% para Nación. "Compensamos Ganancias y no se ajusta para la clase media, todos contentos", graficaron. La propuesta fue recibida con beneplácito por el Gobierno, al menos hasta que Javier Milei inició sesión en X y dio por tierra con lo acordado. "El click más rápido del oeste", bromeó más tarde un dirigente que todavía no caía en sí por lo ocurrido.

La cumbre de la oposición moderada tuvo lugar el lunes en la sede porteña del Consejo Federal de Inversiones (CFI), espacio antiguamente colonizado por el peronismo, pero que ahora recibe incluso a funcionarios libertarios, todo un signo del cambió de época. Hasta allí llegaron los mandatarios Leandro Zdero (Chaco); Ignacio Torres (Chubut); Martín Llaryora (Córdoba); Maximiliano Pullaro (Santa Fe); y Marcelo Orrego (San Juan). También Rogelio Frigerio (Entre Ríos), quien, retrasado por los tiempos de la ciudad, ingresó sigiloso por la puerta de atrás.

Lo propio hizo el diputado Miguel Pichetto, tutor voluntario de la primera gran aventura legislativa de La Libertad Avanza (LLA). No fue el único. Nicolás Massot, Emilio Monzó, Rodrigo de Loredo y Diego Santilli, entre otros, engrosaron la presencia del Congreso en el Roscapallooza. En representación de la Casa Rosada, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, tuvieron un paso de fugaz por el CFI. Le bastaron menos de 30 minutos para sellar el (no) acuerdo. Cerca de las 19:30, Francos partió en su camioneta por la calle San Martín. "Estamos trabajando", dijo entre sonrisas, aún sin prever el huracán que se avecinaba.

El catering fue escueto: "Poco pero bueno. Sanguchitos, algo para picar". "No hay plata", respondió otro asistente, parafraseando la máxima rectora de la gestión Milei.

Quien también dijo presente fue el "señor X". Bautizado así por un reportero gráfico que montaba guardia, el señor X merodea las cumbres políticas en busca de hacer masivo su reclamo: "Javier Milei me robó el lema". No terminó de quedar claro cuál era el plagio, pero su insistencia convence. Ya había estado, semanas atrás, en el cónclave que las distintas tribus del peronismo montaron en la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Allí, incluso, llegó a entrar el hall del edificio y fue testigo de la rueda de prensa que comandaron Axel Kicillof y Héctor Daer. Su pedido, sin embargo, no tuvo eco.

Menos suerte que Francos y su camioneta del Ministerio del Interior -antes utilizada por el no candidato Eduardo "Wado" de Pedro- tuvo un exministro de Economía. Sin auto ni bicicleta en el horizonte y con la claudicación de los taxis ante las apps de transporte, debió acudir a la casta para regresar a su hogar después de la reunión. "¿Me llevás?", le preguntó a un dirigente de larga data que también participó del mitin. La respuesta fue positiva, aunque el tráfico porteño lo demoró en su travesía rumbo a Recoleta. No obstante, antes de cerrar el viaje, escuchó entre risas una vez más el mantra libertario: no hay plata.

El deporte de la traición y la interna del PRO

scioli milei.jpg

La asunción de Daniel Scioli dio que hablar al punto que llegó hasta algún discurso cuando en Diputados se debatía la ley ómnibus. Claro que asociado el caso a la traición, que algunos consideran motes que enfrentará el nuevo secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, una cartera recargada. En su entorno creen que "Daniel va para adelante" y vencerá los calificativos de temporada. Prevenido, se comentó que el día anterior a ser designado pidió permiso para recorrer las oficinas que ocupará en el Ministerio del Interior en el centro porteño. Ahí mismo, inclusive, se encontró con su amigo Guillermo Francos, titular de la cartera, con quien conversó sobre ideas que tiene para el cargo que ocupa ahora en el gobierno de Javier Milei.

También, con el debate iniciado de la ley ómnibus y el operativo clamor para sea Mauricio Macri el titular del PRO, reapareció Horacio Rodríguez Larreta. No reveló intenciones, pero dijo "todavía no sé" cuando le insinuaron si podría competir contra Macri en esa carrera. La idea de Larreta estaría diagramada por fuera del sello partidario. También Patricia Bullrich se animaría a presentar una lista, pero todo quedaría, así, en el mismo círculo de la interna oficial. Las PASO dieron perdedor al exjefe porteño, aunque sin embargo conserva apoyos en provincias.

Sal, Coca y café para la placa del "Tano"

Milei y Fátima Casa Rosada (1).jpg

No hay plata. La frase sigue resonando en los pasillos de Casa Rosada y se materializó en un nuevo brindis austero que se celebró en Balcarce 50. En esta ocasión, el ágape fue con motivo de celebrar los 77 años de Roberto “Tano” Di Sandro como acreditado en la Sala de Prensa del Palacio de Gobierno. Ni la iniciativa de registrar oficialmente al decano de periodistas como poseedor del Record Guinness -título que está en manos de un periodista de la Casa Blanca- hizo abrir la billetera de la Secretaría de Comunicación, a cargo de la organización del evento.

“Pedí sanguchitos y me dijeron que era muy caro, después intenté con empanadas”, confirmó a este medio un funcionario del oficialismo. Finalmente no hubo ni una cosa ni la otra: pese a que la ceremonia, con descubrimiento de placa incluida, se realizó en la hora del almuerzo -13 horas del viernes- en la mesa dispuesta tan solo se vio café y coca cola.

Pero no todas fueron malas noticias en materia culinaria esta semana porque volvió la sal en sobres al comedor de Casa Rosada. El avezado y memorioso lecto de Quinchos recordará que a poco de asumir Karina Milei no renovó la licitación de varios suministros que afectan lo trabajadores de Gobierno, entre los cuales se cuentan dos bienes preciados: la sal y la leche para cortar el café. De la segunda, ni noticias, pero al menos ahora la comida elaborada en los subsuelos de Balcarce vuelve a tener sabor.

Todavía falta para el 14 de febrero, pero el presidente Javier Milei volverá sobre el filo del Día de los Enamorados de una gira por el exterior que emprenderá el lunes. Es por ello que, no contento con la posibilidad traerle a su novia Fátima Florez un regalo del exterior, quizás de algún free shop, el Jefe de Estado la visitó este fin de semana en Mar del Plata, en donde la comediante se encuentra haciendo temporada.

Ambos se mostraron acaramelados en el festejo del cumpleaños número 43 de la artista, pero vale mencionar que ella también lo acompaña al mandatario en sus actividades. De hecho el martes, a las 7.45 de la mañana, ambos ingresaron juntos por la explanada de Casa Rosada y se dirigieron al despacho presidencial. Mientras Fátima iba enfundada en un ajustado vestido negro que realzaba su figura, Javier Milei vistió su tradicional uniforme de chaqueta y botas de cuero negras.

Hay plata, pero faltan lapiceras

Si el gobierno de La Libertad Avanza es siempre un mar revuelto hacia arriba, hacia abajo, en aguas profundas, es un caos inentendible. Las dificultades y desprolijidades para formar el gabinete (que ya tiene caídos) se potencian en los rangos menores de la estructura. Y, lo peor, es que nadie quiere asumir. Amablemente, subsecretarios, directores y otros ravioles del organigrama se despiden incluso antes de ocupar su silla.

Esto inmoviliza numerosas áreas del Estado, y no porque falte plata, sino porque no hay firmas para autorizar nada. “Los centros de recuperación de adictos ya no reciben nuevos pacientes”, informó un empleado del Sedronar, personal de planta, a un familiar de un joven que necesitaba del tratamiento. “Claro, les llegó el recorte”, se supuso. “¡No, la plata está! El problema es que no nombraron los subsecretarios en la nueva gestión, y no hay nadie que firme”, fue la respuesta.

El problema de adictos sin tratamiento se traslada a prácticamente todas las áreas de gestión. Otro ejemplo es la falta de materiales para imprimir las renovaciones de los registros de conducir. Hay plástico en el mundo y hay plata para pagarlos. Lo que falta: que nombren a algún responsable de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Diálogos con Conan: más shiojano que el Chacho

- Padre, recuerde: nunca nos bañamos en el mismo shío

- ¿Conan? ¿Sos vos? ¿Shío? ¿Hablás en riojano ahora?

- Son los nuevos tiempos, Padre. Usted confió en un shiojano, y io me adapto.

- No seas boludo, Conan. Me dicen Menem trucho a mí, y al Menem trucho es ese. Ya dudo hasta de que sea riojano.

- Es más shiojano que el Chacho, Padre. Póngale la firma.

- No me hables de cuasimonedas, Conan. ¿Qué te pasa hoy?

- ¿Cuasimonedas? El Chacho, Padre. El Chacho Peñaloza, ladero de Facundo Quiroga, el León de los Llanos. El que peleó por las provincias contra el centralismo porteño.

- El Tigre, Conan. León soy yo. O yo soy León. Como prefieras. Pero si me seguís jodiendo con las provincias apago la conversación y seguí hablando con los fantasmas de perros, que quedaron en el limbo como vos. Tengo cosas más importantes que hacer.

- ¿Tuitear?

- Gobernar, Conan. Gobernar este país lleno de personas que no quieren progresar, que no aceptan que el futuro de los argentinos de bien es en libertad.

- Me permite un consejo, Padre: largue las redes sociales. Se distrae. O largue Twitter al menos. Vaya a Facebook, comente las fotos de la tía. O de los excompañeros del secundario.

- Esos no son argentinos de bien. Toda la vida me hicieron bullying. Pero ya van a ver. Los voy a aplastar.

- No dije nada, Padre. Mejor siga en Twitter, nomás. Por lo menos es de Elon y no del zurdito de Mark.

- Conan, no sé qué te pasa. Te compró la casta. Eras corrompible, al final. Me voy a Mar del Plata, donde me quieren y me dan consejos de verdad.

- Vaia nomá, Padre. Y confíe.