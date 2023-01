Charlas de quincho

Caída. Como era de esperar, pasadas las fiestas de fin de año, recomenzaron los reclamos y cortes de calles de parte de las organizaciones sociales, por la “caída” de miles de planes, y la pulseara de poder que se está dando en el seno del Gobierno. Y no se trata ya sólo de cristinistas vs. albertistas, sino que también la Línea Massa va cobrando presencia. Es que el ministro es uno de los que más está resultando afectado (además, de la gente en general), por muchas de las decisiones de las máximas autoridades, ya que “le impide un control efectivo de las principales variables del mercado”, según dicen, y tratan de salir a contrarrestar. Esto mismo es lo que se observó en los últimos días en relación con el ministro del Interior, Eduardo “Waldo” de Pedro, y el inmediato cruce de su par de Acción Social, la albertista Victoria Tolosa Paz, que fue bastante duro. En realidad, mientras muchos creen que se trata de fuegos artificiales para distraer a la gente, otros más cercanos se lo toman muy en serio aunque, en realidad, resulte poco conducente. De hecho, Tolosa Paz ya tiene muchos frentes abiertos con los dirigentes sociales “no” afines, y sus posibilidades de integrar la próxima fórmula presidencial por el oficialismo, por ahora, están casi congeladas debido al enfriamiento de las relaciones con la vicepresidenta Cristina Fernández. Para Wado de Pedro, el delfín de La Cámpora, las cosas no están mejor, dado que su candidatura “no prende”, a pesar de los esfuerzos y evidentes avances que el ministro viene logrando en sus presentaciones públicas que, de todos modos, aún no parecen alcanzar para mover el amperímetro.”Nadie se baja, y todos están muy sensibles”, reconocía un subsecretario que pretende estar alejado de la línea de fuego. Así las cosas, lejos de los principales temas de los que hoy habla la gente, la posición más inteligente parece ser la de quienes se volvieron a llamar a “silencio”, como la vicepresidenta o el jefe de gabinete, Juan Manzur, entre otros. Y esto sin mencionar al propio ministro Sergio Massa, a pesar de los vanos intentos de la oposición, hasta ahora, para que se pronuncie respecto al tema de la Corte.