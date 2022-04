Se multiplican las protestas sociales

Con una intensificación de las protestas sociales, a pesar de los intentos de la Ciudad de Buenos Aires por frenarlas, la reaparición del ministro Juan Zabaleta, no hubiera llamado la atención, si no fuera porque vino acompañada de un sustancial aumento en el monto de los planes sociales, que los dirigentes aceptaron a medias, y que el miércoles de esta semana se verá si terminan aceptando como para desarticular los movimientos en la calle, o todo lo contrario. El punto es que, en realidad, “lo que buscan es “aumentar” la cantidad de planes, y no solo el monto”, reconocía un contertulio de una de las varias mesas de los últimos días. Con el ambiente enrarecido, y la gente desconcertada, y cansada, el humor de negocios y producción se encuentra casi estancado con el movimiento mínimo imprescindible para mantenerse, pero con todas las acciones frenadas a la espera de que decante parte del enfrentamiento político, más visible en el oficialismo, aunque en la oposición se vive la misma virulencia. Así, cantidad de situaciones de la semana fueron quedando en el olvido como el tema del Consejo de la Magistratura en el Senado (donde se aprobó), que tiene pronóstico negativo de la oposición por lo que no pasaría en Diputados, y que generó un raro enfrentamiento entre la histórica, y nunca improvisada, Graciela Camaño, y el exfuncionario y ministro de Economía de varios gobiernos (incluyendo el anterior de Cristina Fernández), Roberto Lavagna, que hacía tiempo había optado por el bajo perfil, y que sacó chispas entre ambos. “No pertenece a mí bloque¡”, fue la respuesta airada de al ser consultada sobre el exministro.