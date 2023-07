Chubut: candidato del peronismo denunció grave ataque en una recorrida de campaña







A diez días de las elecciones en Chubut, dirigentes y seguidores del oficialismo provincial padecieron un inédito hecho de violencia. Apuntan contra opositores.

Chubut: candidato del peronismo denunció ataque opositor en una recorrida de campaña.

Con armas de fuego, cuchillos y piedras: esas fueron las armas con las que atacaron a Juan Pablo Luque y a sus militantes. El candidato de unidad del PJ en Chubut denunció hechos violencia cuando recorrían el barrio Planta de Gas de Trelew. En la provincia, que no tendrá PASO, las elecciones generales son el 30 de julio.

"Reconocidos militantes de Maderna y Torres, nos atacaron con armas de fuego, cuchillos y piedras, desatando el miedo y el caos que por un milagro no terminó en una tragedia”, sostuvo Luque, responsabilizando a Adrián Maderna, intendente de la capital durante dos gestiones por el Partido Renovador y Desarrollo, e Ignacio Torres, candidato a gobernador por Juntos por el Cambio.

Juan Pablo Luque Chubut Juan Pablo Luque en su recorrida en Trelew. Luque, además, detalló que “fuimos a hacer una caminata al barrio Planta de Gas y nos sucedió algo que no imaginé nunca en mi vida política que me iba a pasar, un nivel de violencia por parte de gente que no sabíamos si venían a matar a alguien o qué buscaban”.

El candidato a gobernador de Arriba Chubut aseguró estar "consternado por lo que sucedió. Gracias a Dios y por un milagro no pasó una tragedia. Me duele muchísimo lo que está sucediendo en Trelew y las cosas cuando suceden así no son por casualidad sino causalidad, por irresponsabilidades políticas”.

Ataque Chubut.jpeg “Claramente la falta de generación de empleo, de gestión para poder conseguir la radicación de industrias que den posibilidades de crecimiento, la ausencia de un plan de gobierno, van generando este tipo de hechos. Es algo que está totalmente comprobado: no hay ninguna posibilidad de crecimiento de una ciudad sino es a través de la generación de trabajo, de dignificar al ser humano, sobre todo en una ciudad de las más importantes que tenemos en la provincia”, añadió. Finalmente, analizó que "la situación de Chubut no es apta para la violencia ni el oportunismo nefasto de algunos que solo quieren crear miedo y confusión en la población. En mi caso, no me van a amedrentar. Siempre del lado de la democracia, de la gente y en contra de la violencia”.

