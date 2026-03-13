Cierre de Fate: Diputados de la oposición convocaron una audiencia pública

La iniciativa está encabezada por representantes del FIT y de Unión por la Patria. A raíz de la clausura, 900 trabajadores perdieron sus puestos.

Diputados del FIT piden una audiencia pública por los despidos en FATE.

Diputados nacionales del Frente de Izquierda (FIT) y de Unión por la Patria , junto a trabajadores de la empresa FATE nucleados en el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) , convocaron a una audiencia pública en el Congreso de la Nación para abordar la situación generada tras el cierre de la fábrica.

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El encuentro se realizará este viernes a las 16 horas en la Sala 1 del Anexo A de la Cámara de Diputados y tendrá como objetivo manifestar apoyo a los más de 900 trabajadores que perdieron sus puestos laborales.

Entre los participantes confirmados figura Alejandro Crespo , secretario general del SUTNA , quien asistirá acompañado por una delegación de dirigentes seccionales, delegados gremiales y operarios de distintas plantas del sector del neumático.

La audiencia busca visibilizar el conflicto laboral y debatir posibles alternativas frente al cierre de la fábrica.

Los diputados Romina Del Plá y Néstor Pitrola , referentes del Frente de Izquierda y organizadores de la convocatoria, ratificaron su respaldo a los trabajadores afectados.

Ambos dirigentes expresaron su “apoyo incondicional a la lucha de los trabajadores por la defensa de todos los puestos de trabajo”.

Durante el encuentro también se discutirá la propuesta aprobada por los trabajadores en asamblea, que plantea la ocupación temporaria de la planta por parte del Estado, ya sea mediante el gobierno nacional o la administración provincial.

La iniciativa busca preservar los puestos laborales mientras se analiza una salida para la continuidad productiva de la fábrica.

El Gobierno sancionó a la empresa por no pagar salarios

En paralelo al conflicto laboral, el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, impuso una sanción a FATE tras comprobar que la compañía no pagó los salarios correspondientes a la segunda quincena de febrero.

La cartera nacional abrió un sumario administrativo contra la empresa luego de verificar el incumplimiento, que ocurrió mientras se encontraba vigente una conciliación obligatoria dictada por el Gobierno.

Según informó el ministerio en un comunicado oficial, la empresa no abonó los sueldos a pesar de la instancia de negociación en curso, lo que representó una violación directa de esa medida.

Prórroga de la conciliación obligatoria

Además de la sanción, el Gobierno resolvió extender por cinco días el período de conciliación obligatoria, cuyo nuevo vencimiento quedó fijado para el 11 de marzo.

La decisión buscó mantener abierto el diálogo entre la empresa y el SUTNA con la intención de encontrar una solución al conflicto que afecta a más de 900 trabajadores, quienes permanecen sin cobrar sus salarios en medio de la crisis generada por el anuncio de cierre de la planta.